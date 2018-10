Il fenomeno del K-Pop impazza in Europa

Il fenomeno del K-Pop impazza in Europa. Il pop coreano è una corrente musicale nata alla fine degli anni ottanta como parte della “korean wave”, il movimento culturale della Corea del Sud che ha conquistato l’occidente. Le band K-Pop sono ascrivibili al fenomeno “Idol”; sono composte quindi da cantanti-idoli organizzati in boyband di stampo americano e stanno riscuotando un grande successo anche nel nostro paese.

Qual è il gruppo che sta causando furore tra i fan del K-Pop? StubHub, la piattaforma per la compra-vendita di biglietti di eBay ha voluto rispondere a questa domanda consultando i dati di vendita del 2018 e proponendo una votazione ai fan di 13 paesi di Asia, America Latina ed Europa (Italia compresa) per eleggere il gruppo K-Pop preferito del 2018. La votazione rimarrà aperta fino al 31 ottobre e possono partecipare tutti i fan di questo genere musicale che sta conquistando il pianeta.

Il più amato d’Europa

Secondo i dati di StubHub si tratta dei BTS – conosciuti anche come Bangtan Sonyeondan – una “idol band” nata a Seoul nel 2013, che ha vinto numerosi premi internazionali e che ha stabilito un nuovo record per il K-Pop sia in Corea del Sud sia all’estero. Il loro terzo album – Love Yourself: Tear – ha conquistato la prima posizione di Billboard negli Stati Uniti diventando il primo gruppo coreano ad ottenere questo risultato. Con oltre 1.660.000 copie vendute in un mese Love Yourself: Tear è anche il disco che ha venduto di più nella storia del Gaon Chart (la Billboard coreana).

Dopo il successo ottenuto tra Corea del Sud, Stati Uniti e Canada, il gruppo arriverà in Europa il 9 ottobre dove sarà in tournée fino al 20 dello stesso mese e toccherà diverse capitali: si tratta di 7 date suddivise in due date a Londra (9 e 10 ottobre), una ad Amsterdam (13 ottobre), due a Berlino (16 e 17 ottobre) e due a Parigi (19 e 20 ottobre).

