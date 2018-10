In alto i calici a Milano con la Wine Week

INAUGURATA A MILANO LA SETTIMANA DEL VINO: FINO AL 14 OTTOBRE UN PROGRAMMA RICCO DI APPUNTAMENTI.

Le settimane tematiche di Milano si arricchiscono di un nuovo format. Fra moda, architettura e design, quello che mancava alla capitale lombarda era una kermesse dedicata alla bevanda più amata dagli italiani, il vino. A questo proposito, sabato 6 ottobre, è stata inaugurata la prima edizione della Milano Wine Week che, a giudicare dal numeroso pubblico intervenuto in questi giorni, si appresta a diventare uno degli eventi più attesi dai milanesi.