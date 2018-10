Annunciati i finalisti a The Innovation in Politics Awards

10 progetti italiani di buona politica tra gli 80 selezionati da tutta Europa

Milano – L’Italia si conferma culla di idee coraggiose, creative ed esemplari, anche nell’attività politica: dieci di queste iniziative diventano protagoniste a livello europeo grazie a The Innovation in Politics Awards. Tanti sono infatti i progetti italiani, su un totale di 80 finalisti, votati da una giuria di 1.053 cittadini europei che, tra oltre 600 candidati, li ha selezionati per ricevere i premi internazionali per la buona politica, quest’anno alla seconda edizione. Il migliore di ciascuna delle otto categorie in gara – Qualità della vita, Prosperità, Lavoro, Ecologia, Civiltà, Democrazia, Diritti Umani, Comunità – riceverà ufficialmente il premio durante una serata di gala, il 17 novembre a Vienna.

“Siamo orgogliosi di avere presenza così significativa di finalisti italiani”, ha sottolineato Martin Slater, Presidente di Noesis Group, rappresentante dell’Istituto The Innovation in Politics in Italia, “è il segnale che la fiducia e l’impegno per una politica di alta qualità, al servizio dei cittadini, è forte non solo in Europa, ma anche nel nostro Paese.”

I dieci progetti virtuosi sono (in ordine alfabetico):

ADOTTA UN NONNO – Comune di Milano

Promuove l’incontro fra generazioni diverse, portando nelle scuole gli anziani in carico ai servizi sociali, a condividere pranzo, tempo ed esperienze con gli alunni.

Responsabili del progetto: Anna Scavuzzo, Vicesindaco

Laura Galimberti, Assessore all’Educazione e all’Istruzione

Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti

Categoria: Qualità della vita

BORGOALBERGO – Comune di Ferla

BorgoAlbergo è il primo paese – albergo del Sud Italia, che con la formula dell’ospitalità diffusa offre case in affitto a tutti i turisti che desiderano vivere un’esperienza più vasta, affiancati da “tutor” locali.

Responsabile del progetto: Michelangelo Giansiracusa, Sindaco

Categoria: Prosperità

CROWDFUNDING CIVICO – Comune di Milano

Per promuovere la crescita di idee innovative a miglioramento della vita cittadina, il comune di Milano ha utilizzato in parallelo alla raccolta fondi dell’Amministrazione una piattaforma di crowdfunding, coinvolgendo in maniera diretta i cittadini nelle scelte decisionali.

Responsabile del progetto: Cristina Tajani, Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive,

Commercio e Risorse umane

Categoria: Qualità della vita 2

HOPEIFICIO – Comune di Chieuti, Comune di Serracapriola

Il progetto punta a inserire giovani con disabilità psichica al di sotto dei 40 anni nel mondo del lavoro, promuovendone l’inclusione sociale, attraverso dei percorsi di formazione specifici.

Responsabile del progetto: Diego Iacono, Sindaco

Giuseppe D’Onofrio, Sindaco

Categoria: Diritti Umani

LA BANCA DEL RICICLO – Comune di Latronico

Primo progetto in Basilicata che promuove il principio di “rifiuto come risorsa”: ai cittadini che smaltiscono imballi in PET, HDPE e alluminio negli appositi eco compattatori è riconosciuto un corrispettivo economico da spendere negli esercizi commerciali convenzionati di Latronico.

Responsabile del progetto: Vincenzo Castellano, Vicesindaco

Categoria: Ecologia

LABORATORI DI COMUNITÀ – Comune di Bologna

Il progetto offre a individui in difficoltà la possibilità di parte attiva nella società attraverso attività e laboratori che coinvolgono pubblico, privato, comunità locale e terzo settore. Da alcuni di questi stanno nascendo Start-Up in grado di auto-produrre piccole forme di reddito per i partecipanti.

Responsabile del progetto: Giuliano Barigazzi, Assessore alla sanità e al welfare

Categoria: Qualità della vita

OFFICINE ON/OFF – Comune di Parma

Il progetto supporta l’autoimprenditorialità e l’occupazione giovanile attraverso l’utilizzo di strumenti, spazi, approcci e servizi collaborativi innovativi (co-working, fablab, accompagnamento alla progettazione d’impresa…), supportando la nascita e lo sviluppo di 15 microimprese.

Responsabile del progetto: Michele Guerra, Assessore alla Cultura

Categoria: Lavoro

RAGAZZI HARRAGA – Comune di Palermo

Il progetto realizza percorsi di accompagnamento verso l’autonomia dei minori migranti soli, tenendo conto delle loro potenzialità e promuovendo una rete di attori sociali che condividono informazioni, metodi e strumenti di lavoro. Oltre a un servizio di housing sociale, sono realizzati laboratori e tirocini lavorativi con alternanza scuola/lavoro.

Responsabile del progetto: Giuseppe Mattina, Assessorato alla Cittadinanza Solidale, Diritto e

Dignità dell’Abitare, Beni Comuni, Partecipazione

Categoria: Diritti umani

REDDITO DI CITTADINANZA LOCALE – Comune di Livorno

L’iniziativa è una risposta supplementare ai tradizionali strumenti di sostegno alle persone con disagio sociale e in condizioni di povertà economica, in cambio di almeno 8 ore settimanali di attività di pubblico interesse, in coordinamento con il Centro per l’Impiego.

Responsabile del progetto: Ina Dhimgjini, Assessore al Sociale, Sanità, Terzo Settore e Politiche

Abitative del Comune di Livorno

Categoria: Diritti umani 3

TORINO CITY LAB – Comune di Torino

Il progetto supporta la realizzazione di “Laboratori di Innovazione” sul territorio, che sviluppino e testino soluzioni innovative per il “vivere urbano”, coinvolgendo la Pubblica Amministrazione, le imprese, il mondo della ricerca e i cittadini.

Responsabile del progetto: Paola Pisano, Assessore all’Innovazione del Comune di Torino

Categoria: Prosperità

La lista completa delle iniziative è visionabile sul sito di Innovation in Politics.