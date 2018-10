A Roma il Trucco è permanente

A Roma il prossimo sabato 13 ottobre si terrà “SKING – Campionato Nazionale Dermopigmentisti”, promosso da AIDER – Associazione Italiana Dermopigmentazione presso SET – Spazio Eventi Tirso, in Via Tirso 14 .

Si tratta dell’evento più importante in Italia del settore della dermopigmentazione o del “Permanent Make Up”: un vero e proprio campionato che vedrà sfidarsi decine di talenti provenienti da tutta Italia, valutato da una giuria tecnica composta dai rappresentanti delle accademie in gara e da 6 giudici internazionali contendersi il titolo di CAMPIONE ITALIANO DI DERMOPIGMENTAZIONE.

Dopo la gara, in un apposito spazio dedicato, i big internazionali si esibiranno in un LIVE SHOW per presentare le ultimissime novità sul permanent make-up ed eseguiranno delle dimostrazioni dal vivo.

Il Trucco Permanente è ormai una tendenza sempre più forte in Italia: circa 200.000 imprese operano nel settore, in crescita costante anno dopo anno. Si stima che oltre 2 milioni di italiani abbiano scelto il “trucco permanente”, in gran parte donne, ma non pochi uomini: sopracciglia soprattutto per il pubblico femminile, l’ “effetto rasato” per gli uomini. Ma anche interventi paramedicali, come la ricostruzione dell’areola mammaria in casi di mastectomia, o per la mimetizzazione delle cicatrici.

“Il settore ormai è cresciuto moltissimo in Italia, con migliaia di professionisti e posti di lavoro. Ed è cresciuta molto anche la formazione professionale: il nostro paese esprime diversi talenti riconosciuti anche all’estero. Il Campionato Nazionale ed il Live Show saranno quindi delle tappe importanti per tutta la comunità italiana dei dermopigmentisti, una occasione per crescere e per conoscere le tendenze internazionali.” – hanno dichiarato Ennio Orsini e Toni Belfatto, soci fondatori dell’AIDER e organizzatori della manifestazione.