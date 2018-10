I Big mondiali del tatuaggio si riuniscono a Venezia

E’ grande attesa nel mondo del tatuaggio per l’appuntamento della Venezia International Tattoo Convention, prevista dal 12 al 14 ottobre prossimi al Centro Congressi del Russott Hotel in Via Orlanda 4 a San Giuliano – Venezia.

In 3 giorni molti tra i grandi big mondiali del settore, veri e propri artisti, si riuniranno per la Kermesse Veneziana, per citarne alcuni: Silvano Fiato – AD Pancho – Sasha O’Karin – Alex De Pase – Benjamin Laukis – Dave Paulo – Ivano Natale – Jak Connolly – Julian Siebert – Little Andy – Marco Manzo – Moni Marino – Robert Hernandez – Sam Barber – Sandry Riffard – Teresa Sharpe – Valentina Riabova – Volko Merschky. Nomi che sono diventati veri e propri punti di riferimento per un mondo che coniuga arte, gioco, corpo e identità.

Ormai si parla di “body art”: arte, linguaggio, forma di espressione. Ma anche di un settore economico in costante crescita: un giro d’affari di 100 milioni di Euro per 30.000 imprese.

Alla Venezia International Tattoo Convention ci saranno oltre 150 tra i più importanti artisti del tatuaggio mondiale provenienti da ben 29 Nazioni pronti a dare spettacolo e a sbalordire il pubblico con la loro arte. Dopo il successo delle precedenti edizioni con migliaia di visitatori, certamente si tratta di uno degli eventi più importanti del mondo.

Uno dei momenti più attesi saranno i Tattoo Contest, nei quali i tatuatori si sfideranno sul palco del salone centrale a colpi di creatività e dove verranno eletti i migliori tatuaggi eseguiti dagli artisti presenti in convention, divisi per categorie e stili.

Attorno alle esibizioni dei big mondiali del tatuaggio, tanti eventi: un’area festival esterna completamente coperta dove poter assistere ai contest e alle varie esibizioni sui maxi schermi e dove poter godere della live music sul palco eseguita da una serie di band e DJ set che si esibiranno per intrattenere Artisti e Pubblico durante tutta la giornata fino a tarda sera tra arte, buona musica, fantastici drinks, lifestyle, mostre d’Arte, barber shop, mercatini tematici.

_______

Orari di apertura Manifestazione : Ven 12– Sab 13– Dom 14 Ottobre 2018 dalle 12,00 alle 24,00

Presso RUSSOTT HOTEL CONGRESS CENTER Via Orlanda 4 – San Giuliano – Mestre Venezia

Ingresso giornaliero full day € 20 – Biglietti acquistabili solo direttamente all’ingresso.

Bambini e ragazzi fino a 13 anni ingresso gratis se accompagnati ognuno da un genitore.