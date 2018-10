Novembre in arte a Roma ospiterà Oltre l’Arte

Fiera Roma propone per la stagione autunnale, dal 23 novembre al 2 dicembre, un nuovo grande evento che raccoglierà al suo interno tre differenti appuntamenti dedicati all’arte: “Novembre in arte” si pone come unico contenitore nel quale convivranno armoniosamente l’antiquariato e il modernariato, l’arte moderna e contemporanea e l’artigianato; la Fiera di Roma sarà un luogo d’incontro unico e di forte appeal dove il pubblico potrà soddisfare ogni genere di gusto e interesse, compiendo un viaggio artistico trasversale e originale.

La prima edizione di Novembre in Arte ospiterà Oltre l’Arte, la fiera dedicata all’antiquariato, al modernariato, al collezionismo e al vintage, Roma d’Arte Expo, kermesse sull’arte moderna e contemporanea, e la XIII edizione di Arti e Mestieri Expo, l’happening rivolto all’artigianato di qualità e all’enogastronomia.

L’intera manifestazione si rivolge a un pubblico completo e variegato che coinvolgerà i collezionisti, i professionisti del settore, gli investitori, gli addetti ai lavori e un insieme di visitatori più orizzontale e curioso.