METALLICS, la tendenza che farà brillare quest’autunno

Posted by IN DIES

La prossima stagione sarà più brillante che mai, dal momento che i toni metallizzati arrivano nel nostro guardaroba per restarci.Una tendenza che è stata presente stagione dopo stagione nelle collezioni di Gioseppo Woman , ma che tornerà più forte che mai quando si abbasseranno le temperature.Dai modelli più classici, come le décolleté e gli stivaletti, a quelli più innovativi in formato sneaker o stivaletto sporty, quest’autunno i metallizzati saranno presenti in una grande varietà di stili che ci accompagneranno sia nei look da giorno che da sera.