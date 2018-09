Cammina o corri per sostenere la ricerca scientifica

Ci sono infinite possibilità per sostenere la ricerca scientifica. Noi lo facciamo passo dopo passo. Una visione che si trasforma in un impegno concreto, quello di PittaRosso Pink Parade (#PPP2018), l’evento – giunto alla quinta edizione – che PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, organizza per raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi.

Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un’occasione importante per contribuire a combattere questa malattia è allacciarsi le scarpe e partecipare a questo fiume rosa che domenica 28 ottobre invaderà Milano, colorandola di sorrisi. Obiettivo: sostenere la ricerca scientifica e sensibilizzare l’opinione pubblica, a testimonianza di come lo sport è, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

PittaRosso è così, ancora una volta, in prima linea per Pink is Good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica contro i tumori femminili, ossia il tumore del seno, utero e ovaio. Appuntamento quindi a Milano il 28 ottobre alle 10,30. Partenza prevista da Piazza del Duomo e arrivo all’interno di Parco Sempione. Si può scegliere tra una camminata di 5 km, per chi preferisce una passeggiata tranquilla attraverso il centro cittadino, o una corsa cronometrata non competitiva di 10 km per i runners. Ma non finisce qui, con questa edizione 2018 PittaRosso Pink Parade vuole battere ogni record, per essere parte di questa grande sfida l’invito è di seguire tutti gli aggiornamenti che saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’evento.

Iscrizioni:

se si sceglie la camminata di 5km, è possibile iscriversi in tutti i negozi PittaRosso fino a sabato 27 ottobre, oppure online fino a venerdì 26 ottobre alle ore 18 su www.pittarossopinkparade.it. Sarà inoltre possibile iscriversi anche presso il villaggio in Piazza del Cannone sabato 27 dalle ore 11 alle 18 e il giorno stesso dell’evento dalle ore 7.30 alle 9.30. Quota di iscrizione 12 euro (bambini fino a 12 anni gratis);

è possibile iscriversi in tutti i negozi PittaRosso fino a sabato 27 ottobre, oppure online fino a venerdì 26 ottobre alle ore 18 su www.pittarossopinkparade.it. Sarà inoltre possibile iscriversi anche presso il villaggio in Piazza del Cannone sabato 27 dalle ore 11 alle 18 e il giorno stesso dell’evento dalle ore 7.30 alle 9.30. Quota di iscrizione 12 euro (bambini fino a 12 anni gratis); se si sceglie la corsa di 10km, riservata ai maggiorenni, è prevista invece solo l’iscrizione on-line su www.pittarossopinkparade.it, chiusura iscrizioni venerdì 26 ottobre alle ore 18. Quota di iscrizione 16 euro (comprensiva di cronometraggio, spogliatoi, deposito borse e assicurazione giornaliera Free Sport).

Con l’iscrizione, ciascun partecipante adulto riceverà: pettorale, t-shirt tecnica Reebok, gym-sac Ikon contenente gadget e omaggi dei partner, ristoro e assistenza medica.

Per tutte le iscrizioni on-line effettuate entro il 7 ottobre è possibile ricevere il pettorale personalizzato con il proprio nome.

Ritiro pettorali e t-shirt:

presso il villaggio in Piazza del Cannone nei seguenti giorni e orari: sabato 27 dalle ore 11 alle 18 e domenica 28 dalle ore 7.30 alle 9.30. Il ritiro delle gym-sac è previsto al termine della manifestazione sempre presso il villaggio in Piazza del Cannone.

Attività al villaggio:

oltre ai servizi di iscrizione, ritiro pettorali e t-shirt, presso il villaggio si potrà vivere appieno l’atmosfera PittaRosso Pink Parade già da sabato 27 alle ore 11.30 con il Runtastic LIVE Workout Party, un evento gratuito e itinerante ideato da Runtastic per celebrare uno stile di vita attivo. Un allenamento a corpo libero con DJ set live, condotto da fitness coach certificati: il workout si trasforma così in una vera e propria festa. Il divertimento continua per tutta la giornata del sabato e tutta la mattinata di domenica, grazie alla musica di R101, Media Partner dell’evento.

Anche quest’anno Cristina De Pin sarà la madrina d’eccezione della PittaRosso Pink Parade.

Il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Umberto Veronesi che da anni con il progetto Pink is Good finanzia borse di ricerca e progetti di altissimo profilo scientifico. Quest’anno i fondi raccolti permetteranno di continuare a finanziare lo Studio P.I.N.K., un progetto multicentrico pluriennale che mira a ridurre ulteriormente la mortalità da tumore al seno, migliorando l’integrazione tra le tecniche diagnostiche oggi disponibili per favorirne un uso personalizzato, e valutando le correlazioni tra stili di vita e insorgenza di malattia su un ampio numero di donne, per comprendere in maniera ancora più robusta come possiamo contribuire a prevenire questo tipo di tumore.

Il progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi è in continuo ampliamento sin dalla sua nascita: ogni anno sono finanziate numerose borse di ricerca a medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili. Al tempo stesso sono stati creati progetti che promuovono l’importanza della prevenzione come il gruppo di Pink Runner, donne ex pazienti colpite da un tumore femminile, come seno, utero e ovaio, e che hanno partecipato negli anni a maratone internazionali come la Maratona di Amsterdam, la Medio Maratón di Valencia, la Maratona di New York e che quest’anno parteciperanno a mezze maratone o maratone nazionali dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l’attività fisica come arma di prevenzione.

“La PittaRosso Pink Parade non significa soltanto raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza di Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori femminili, ma è soprattutto un grande momento per sensibilizzare sempre più donne circa l’importanza della prevenzione contro patologie che ancora oggi colpiscono oltre 65.000 donne all’anno solo in Italia“ – ha affermato Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 ottobre presso il villaggio in piazza del Cannone, il camper del Centro Diagnostico Italiano adibito ad ambulatorio mobile offrirà a tutte le donne la possibilità di sottoporsi, su prenotazione, a visite senologiche gratuite con gli specialisti del Centro.

Chi non potrà partecipare all’evento ma desidera comunque sostenere Fondazione Umberto Veronesi, potrà effettuare una donazione libera presso tutti i punti vendita PittaRosso fino alla fine del mese di ottobre, oppure sul sito Pink is Good http://pinkisgood.it/wp/dona-ora. Grazie alle donazioni ricevute nei negozi PittaRosso e all’evento PittaRosso Pink Parade, nel 2017 sono stati raccolti quasi 800.000 euro, mentre dall’inizio del progetto, sono stati raccolti e donati più di 1.700.000 euro a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi.

“PittaRosso Pink Parade è uno dei progetti che maggiormente hanno distinto l’azienda in questi anni e che rispecchia pienamente lo spirito di PittaRosso: inclusività e condivisione – ha commentato Marcello Pace nuovo CEO di PittaRosso – In 5 edizioni sono stati raggiunti risultati incredibili ma grande è ancora il potenziale che l’evento può esprimere. Credo fortemente in questo progetto, mi rende particolarmente orgoglioso dell’azienda che sono stato chiamato a guidare e mi impegnerò personalmente per farlo crescere sempre di più.”