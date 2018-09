Il 2 ottobre è la festa dei nonni: un bijoux per loro

Se la vita è un continuo ripetersi di situazioni, con i nonni è un cerchio tondo come quello di Giotto. Loro si prendono cura di te finché non diventi adulto e poi tu di loro, quando tornano un po’ bambini e devi aiutarli anche nelle cose più semplici.

Se l’Unesco potesse conferire il titolo di patrimonio dell’umanità anche agli esseri viventi, di sicuro i nostri nonni non tarderebbero ad ottenerlo. Pronti a viziarci dal momento in cui mettiamo piede su questa terra, i nonni rappresentano molto spesso un punto di riferimento fondamentale per tutti i bambini (e non solo): grazie a loro le tradizioni si tramandano e le ricette si conservano. Ecco perché almeno una volta all’anno è giusto fermarsi per celebrarli in un’occasione speciale come quella della Festa dei Nonni.