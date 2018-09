I limiti della genitorialità: se ne parla a Milano

Soccorso Rosa Onlus insieme a Casa dei Diritti organizzano un incontro di studio sui limiti della genitorialità, alienazione e violenza familiare. Interverranno l’Avv. Armando Cecatiello, avvocato familiarista e Presidente di Soccorso Rosa Onlus i Magistrati Laura Cosmai e Rosa Muscio della Sezione Famiglia del Tribunale di Milano e gli esperti Stefano Benzoni e Mauro Grimoldi, entrambi consulenti del Tribunale di Milano in tema di affidamento di minori.

“Mai come in questo momento quando è in discussione la proposta di legge Pillon, la genitorialità e i suoi limiti sono un fenomeno da comprendere” sottolinea Avv. Armando “Vi sono sempre più casi di maltrattamenti ai minori, violenza assistita e alienazione compiuta indistintamente da padri e madri. Pare un fenomeno in continua ascesa. Abbiamo organizzato un incontro per cercare di capire questo fenomeno con un confronto tra Magistrati, Psicologi, Avvocati ed esperti del settore, tutti impegnati a tutela dei minori. Un bambino che subisce abusi o assiste alla violenza dei genitori può diventare un adulto abusante o una nuova vittima di violenza.” L’Avv. Cecatiello aggiunge: “La violenza assistita da minori è una forma di abuso minorile, un maltrattamento psicologico che si verifica prevalentemente in ambito familiare, in presenza di violenza domestica. Occorre andare oltre gli schemi e i preconcetti e trovare insieme agli operatori, e mi riferisco ai Servizi Sociali, nuove formule di intervento a tutela dei minori. Per un’adeguata tutela del minore è quindi necessario che i diversi linguaggi, giuridico, psicologico, educativo, trovino spazi e forme di reciproca comprensibilità”.

In questo senso il convegno si propone di mettere a confronto professionisti altamente specializzati in materia per comporre un orizzonte condiviso e stimolare azioni capaci di essere efficaci e che tengano sempre in debito conto il contesto affettivo ed emotivo dell’intera famiglia. Nel corso dell’incontro verrà dato ampio spazio al confronto con i partecipanti

L’Associazione Soccorso Rosa Onlus si occupa di prevenzione della violenza di genere e contro i minori, è attiva su tutto il territorio nazionale e ha un team di esperti, tutti volontari, che si occupano non solo di studiare i fenomeni legati alla violenza ma soprattutto strategie per la prevenzione.