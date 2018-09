La Festa del Torrone a Cremona, dal 19 al 23 novembre

Posted by IN DIES

Sperlari, da oltre 20 anni main sponsor della Festa del Torrone, conferma per il 2018 il suo supporto alla festa più golosa di Cremona. Gli eventi in calendario saranno tutti all’insegna del prodotto principe della manifestazione, il torrone. Ci saranno inoltre momenti dedicati ad un altro simbolo della città di Cremona, a cui è dedicata questa edizione della manifestazione: Mina, una delle voci italiane più belle di sempre.

La Festa del Torrone rappresenta per Sperlari un importante momento di dialogo con i suoi consumatori. Da oltre 180 anni Sperlari crea prodotti capaci di regalare momenti di felicità, dolci e unici, che saranno portati anche alla Festa del Torrone attraverso spettacoli, eventi ed incontri per dare vita alla storia e alle innovazioni legate al torrone, prodotto da Sperlari secondo l’antica ricetta della tradizione cremonese.

La settimana prima della Festa, da lunedì 12 a venerdì 16 novembre, Sperlari aprirà le porte del suo stabilimento a scuole, istituti e associazioni, per mostrare loro come viene creato questo dolce ricco e goloso.

Da sabato 17 a domenica 25 novembre saranno organizzate numerose altre iniziative, all’interno della Festa.

La sede dell’azienda ospiterà, da lunedì 19 a venerdì 23 novembre, i Laboratori del Gusto, l’appuntamento fisso che Sperlari propone ai più curiosi per visitare il reparto produttivo del torrone in piena attività e partecipare alla degustazione di alcune ricette gourmet in cui il torrone sarà il protagonista, ricette realizzate dai ragazzi dell’Istituto Einaudi di Cremona che le serviranno anche ai visitatori. Sarà per loro un importante momento di formazione professionale. La prenotazione è obbligatoria.

Nei due weekend di Festa, quello di apertura e quello di chiusura, la Loggia dei Militi farà da cornice a “Torrone Live”, un evento che prevede la produzione in piazza del torrone e la distribuzione al pubblico del dolce appena realizzato, creando un momento di degustazione spettacolare.

Anche quest’anno Sperlari proporrà una scultura gigante in torrone: il tema ispiratore dell’opera sarà Mina, di cui la scultura sarà una celebrazione.

Non mancheranno eventi in cui il torrone sarà protagonista di ricette innovative, ideate appositamente per l’occasione da Chef rinomati e di momenti di degustazione che vedranno il torrone in abbinamenti particolari, come ad esempio la birra. CI saranno poi spettacoli dedicati alla tigre di Cremona, come omaggio a tutti i momenti magici che la sua musica ha regalato.

Immancabile, infine, l’appuntamento con il grande spettacolo di chiusura, sponsorizzato da Sperlari: domenica 25 novembre la Piazza del Comune ospiterà, nel tardo pomeriggio, una performance di grande fascino e suggestione, che lascerà tutti i visitatori a bocca aperta.