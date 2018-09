Perù, le Dune di Ica in mostra con Apple

Apple ha recentemente diffuso un video di presentazione dedicato ai nuovi modelli di Iphone XS, XS Max e XR mettendo in mostra le dune di Ica e la laguna di Huacachina, ha dichiarato PromPerù.

Il video, di poco più di quattro minuti, potrà essere visto in tutto il mondo da milioni di utenti e appassionati alle ultime tendenze in fatto di tecnologia. Nel filmato si possono osservare ragazzi intenti a praticare divertenti attività come il sandboarding o il buggy e, infine, si mette in luce anche un aspetto più tradizionale come il caratteristico mercato artigianale.

Questa non è la prima volta che il Perù viene scelto come destinazione da magnati della tecnologia per presentare i propri prodotti. A maggio dello scorso anno, infatti, anche Samsung scattò in Perù le immagini dedicate al lancio dell’allora nuovo Samsung S8.

PromPerù, data l’importanza di questo settore per il posizionamento economico e turistico della destinazione, sta promuovendo lo sviluppo di una film commission, per far sì che il Paese sia sempre più conosciuto come location ideale sia per produzioni televisive sia per quelle cinematografiche.