Costa Smeralda Classical Music Festival chiude la stagione estiva a Porto Cervo

La Costa Smeralda celebra a Porto Cervo la chiusura della stagione estiva con il “Costa Smeralda Classical Music Festival”, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica di tutto il mondo che dal 23 al 29 settembre vedrà Porto Cervo popolata dal folto pubblico nazionale e internazionale che già lo scorso anno ha risposto con grande entusiasmo e intensità alla rassegna indetta dal Consorzio Costa Smeralda. L’evento è organizzato in collaborazione con L’Associazione Aristosseno, sodalizio culturale no profit nato con lo scopo di sostenere e divulgare la musica classica.

Il festival, che rappresenta l’evento più prestigioso del calendario estivo del Consorzio, sancirà per la prima volta la chiusura della stagione della Costa Smeralda a ottobre. Nonostante giunga appena alla sua seconda edizione, la manifestazione ha già un’autorevole reputazione anche all’estero grazie alla presenza dei più grandi interpreti della scena nazionale e internazionale che alterneranno le loro esibizioni nelle quattro serate in programma.

All’interno del calendario spiccano i nomi altisonanti di Dejan Bogdanovich e Gabriele Vianello che apriranno il festival domenica 23 settembre e si esibiranno in un programma spumeggiante con musiche di G. Tartini, Saint Saens, F. Chopin – E. Ysaye e P. I. Tchaikovsky.

In seconda serata – martedì 25 settembre – il grande pianista italiano Pietro De Maria si cimenterà nell’esecuzione del concerto K482 di W.A. Mozart per pianoforte e l’orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, ospite fisso della manifestazione, dopo aver accompagnato il Maestro De Maria sotto la guida del Konzertmeister Guglielmo De Stasio, eseguirà il concerto in do maggiore per violoncello e orchestra d’archi, con il violoncello solista Francesco Ferrarini.

La sala del giovedì 27 settembre, la terza e più attesa serata della manifestazione, vedrà protagonisti la più grande pianista vivente Martha Argerich insieme al celebre trombettista Sergei Nakariakov nell’esecuzione del 1° concerto in do minore per pianoforte e tromba obbligata di D. Schostakovich. Marta Argerich e Sergei Nakariakov stupiranno il pubblico insieme all’Orchestra A. Vivaldi di Venezia diretta dal Maestro Marco Zuccarini.

Le eccellenze Massimo Quarta, Lydia Chen Argerich e Marie Francoise Pallot chiuderanno la rassegna musicale sabato 29 settembre. La violinista Marie-Francoise Pallot e la violista Lyda Chen Argerich accompagnate dall’Orchestra Antonio Vivaldi allieteranno il pubblico con l’esecuzione della celebre Sinfonia Concertante K364 di W. A. Mozart. Nella seconda parte della serata, invece, il Maestro Massimo Quarta, l’orgoglio italiano del violinismo virtuoso e primo premio Paganini regalerà agli ospiti con il suo prezioso violino G. B. Guadagnini l’interpretazione del Tema con Variazioni di N. Paganini “I Palpiti” e come finale la nota “Carmen Fantasy” di P. De Sarasate.

Tutti i concerti del “Costa Smeralda Classical Music Festival” si terranno presso la Sala del Conference Center di Porto Cervo alle 21.30 ad eccezione dello spettacolo della serata inaugurale che avrà luogo all’interno della Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L’ingresso è gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti.