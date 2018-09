Ritorna la Venezia International Tattoo Convention

Torna dal 12 al 14 ottobre la Venezia International Tattoo Convention con alcuni tra i più grandi Tatuatori del mondo, riuniti nella magnifica città dei Dogi per una tre giorni di Tatuaggi, Arte Contemporanea, Musica Live, festa con i migliori DJ set e divertimento sfrenato.

Oltre 150 tra i più importanti artisti del tatuaggio mondiale provenienti da ben 29 Nazioni sono pronti a dare spettacolo e a sbalordire il pubblico con la loro arte dal 12 al 14 Ottobre al Centro Congressi del Russott Hotel in Via Orlanda 4 a San Giuliano – Venezia.

Dopo il successo delle precedenti edizioni con migliaia di visitatori, quella di Venezia si conferma come una delle più importanti, ambite e prestigiose convention di tatuaggi al mondo. Il prestigio della manifestazione si evince dal livello artistico dei tatuatori, visto che la partecipazione per loro è solo su invito e basata su un’attenta e scrupolosa ricerca tra i migliori Artisti in circolazione, che portano avanti questa antichissima cultura millenaria.

Tre giorni in cui l’arte usa la pelle per esprimersi nello splendido scenario della laguna di Venezia, consentendo agli appassionati di farsi tatuare dai propri idoli, e ai visitatori di ammirare le opere eseguite durante la manifestazione. Il focus dell’evento è l’artista, la sua arte e la simbiosi tra lui e la persona che desidera avere sulla pelle un’opera unica ed irripetibile.

Gli Artisti partecipanti e le loro opere, assieme al programma completo sono visibili su www.veneziainternationaltattooconvention.com/artists.html oppure su FB e Instagram @veneziatattooconvention

Tattoo Contest: gli Artisti del tatuaggio in gara

Ma non finisce qui: infatti la Venezia International Tattoo Convention all’interno del programma organizza i Tattoo Contest, dal Venerdì alla Domenica, dove i tatuatori si sfideranno sul palco del salone centrale a colpi di creatività e dove verranno eletti i migliori tatuaggi eseguiti dagli artisti presenti in convention, divisi per categorie e stili.