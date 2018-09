Abiti come un soffio di vento d’inverno

Come un soffio di vento d’inverno, il winter bloom è la stampa fiore nata dall’ispirazione dell’immagine collettiva e astratta del soffio del vento.

Questa immagine è rappresentata e riportata sui tessuti della collezione sotto forma di stampa; sul velluto per un look più glamour e di tendenza e sulla seta per un look più ricercato e leggero.

Lasciatevi quindi ispirare dalla collezione FW1819 del brand Pomandère designed by Carlo Zanuso