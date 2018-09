Gli adulti sani non devono assumere aspirina a basso dosaggio

Milioni di persone anziane sane senza storia di infarto o ictus prendono aspirina a basso dosaggio nella speranza di ridurre il rischio di ictus e di prolungare la buona salute.

Ma un nuovo studio condotto in Australia ha scoperto che non così.

Lo studio, fatto su oltre 19.000 persone sane di età superiore ai 70 anni, che avevano assunto 100 milligrammi di aspirina al giorno, ha trovato che il farmaco non aveva prolungato la loro vita o aveva ridotto significativamente il rischio di avere un primo infarto o un ictus.

Il ricercatore capo dello studio, John McNeil della Monash University, ha detto che i risultati di un lavoro durato sette anni hanno trovato che non vi sono prove che l’aspirina faccia bene alle persone sane, in termini di vita più lunga, contrastando la disabilità e prevenendo le malattie cardiovascolari.

I ricercatori hanno anche scoperto che assumere basse dosi di aspirina ogni giorno ha effetti collaterali potenzialmente gravi.

Lo studio, pubblicato nel New England Journal of Medicine, dice che l’aspirina aumenta il rischio di sanguinamento, un noto effetto collaterale del farmaco.

Questo è un problema, negli anziani, quando i vasi sanguigni delle persone sono un po’ più fragili.

Lo studio ha riguardano solo degli anziani sani di età superiore ai 70 anni e non quelli che assumevano aspirina su consiglio medico, ad esempio perché avevano avuto un infarto o un ictus.

Per giungere alle loro conclusioni, all’inizio dello studio, chiamato ASPREE, i ricercatori in Australia e negli Stati Uniti avevano reclutato più di 19.000 adulti, di età pari o superiore a 70 anni, che non avevano precedenti di malattie cardiovascolari, demenza o disabilità .

I partecipanti dovevano, in modo casuale, prendere 100 milligrammi di aspirina al giorno o una pillola placebo, in media, per 4,7 anni.