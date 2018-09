Per la stagione autunno inverno, Tartan à porter!

Il tartan da sempre simbolo della Scozia diventa un capo must have per la stagione autunno inverno.



Reinterpretato in più stili dal punk all’hipster, oggi diventa casual da indossare in tutte le occasioni dall’ufficio al tempo libero.



Lasciatevi ispirare dalla selezione di abiti del brand Cettina Bucca e diventate fan del Tartan à porter.