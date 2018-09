Dal 4 al 7 ottobre, mostra “Rosso pestifero – Tabù e rossetto” a Milano

A questo primo ambiente formato dai “realia” (oggetti d’epoca, riviste, confezioni, opere d’arte, volumi…) esposti negli armadi del Salotto, la mostra accosta una seconda area, rappresentata dallo spazio astratto e meditativo della “Red room”: qui sedimentano le domande poste per giustapposizione, osmosi, confronto, per scovare in ciascuno resistenze e significati legati inconsciamente e/o culturalmente agli interventi di modifica, alla maschera, allo scudo, al corpo, alla presentazione del sé.

Il visitatore può costruire e raccogliere la molteplicità di stimoli che l’oggetto-rossetto evoca se letto attraverso la sua storia, i suoi protagonisti, la sua rappresentazione e gli stereotipi cui è legato.

Non esiste un percorso organizzato per timeline storiche o insiemi tematici omogenei: si tratta di un caleidoscopio che lavora su livelli molteplici e non accompagna in modo unidirezionale verso una soluzione. E’ una messa in scena parziale e selettiva che ha per protagonista un oggetto apparentemente innocente, ma storicamente e antropologicamente denso di significati.