Luxury Bag: quando la moda si ispira all’Opera lirica

Maison PERICHETTE che vuole rendere omaggio ai personaggi femminili dell’Opera con le sue creazioni Limited Edition. Un amore travolgente e fatale mirabilmente narrato da Giacomo Puccini. Amore, musica, teatro e moda si fondono in un piccolo capolavoro-gioiello creato dallache vuole rendere omaggio ai personaggi femminili dell’Opera con le sue creazioni Limited Edition.

Come nella trama dell’avvincente e tormentata stori d’amore tra i due protagonisti, così l’evoluzione psicologica del personaggio femminile è la protagonista assoluta dell’opera e a lei è dedicata la clutch MANON . Realizzata in pelle made in italy di vitello, oro e metalli placcati d’oro 24 carati.

Il potere e la seduzione traspaiono tutte in questa creazione PERICHETTE. Femminilità, perfezione, bellezza e coraggio. Queste le virtù che le donne soprano secondoPERICHETTE, trasmettono all’umanità. A loro e alla loro grazia è dedicata MANON .

Il concetto di Luxury Bag diventa un segno identificativo che di pezzo in pezzo fa capo ad una sperimentazione personale di Peri, originale e “visionaria” in quanto pioniera di una moda culturale.