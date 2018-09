Ai Castelli Romani il gusto si mette in mostra

Nei giorni di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre l’appuntamento con la migliore enogastronomia è a Frascati, con Fiera dei Sapori, alla sua terza edizione, con ospiti illustri e un programma ricco di appuntamenti.

L’evento

Fiera dei Sapori 2018, puntuale come ogni anno, alla sua terza edizione, ritorna a Frascatiper proporre tante novità e vuole far scoprire la cultura del “buon mangiare e del buon bere” ai Castelli Romani. Un evento organizzato da CastelliExperiencein collaborazione con il Comune di Frascatie Magnolia Eventi.

Per tre giorni Piazza San Pietroe la Passeggiata di Frascatisaranno la “vetrina” di numerosi stand che esporranno una gustosa rassegna dell’enogastronomia castellana che si svolgerà in diversi ambienti tematici, tra i quali sarà possibile trovare primie secondi piatti, panini gourmet, norcineria, fritti, ricette veg, vini, birre artigianalie dolci.

Novità

La vera novità di questa edizione di Fiera dei Sapori sarà lo show cookingdello chef Fabio Campoli: “Pane al pane e… vino al vino!“, un viaggio nel sapore dei vini locali attraverso tecniche tradizionalmente innovative, per scoprire come il vino in cucina non sia solo abbinamento, ma anche ingrediente primario.

L’evento, in collaborazione con l’Associazione culturale Manacubba,Terre Ospitalie numerosi altri ospiti di livello vedrà interessanti passeggiate culturalivolte alla promozione e alla tutela del territorio di Frascati e dei Castelli Romani e appuntamenti tematici che si dislocheranno lungo tutto lo spazio della manifestazione, accompagnati da gustosi show cooking.

La Storia

Nell’arco delle prime due edizioni, l’evento ha già raccolto i favori di un vasto pubblico, con quasi20.000 presenzecomplessive nel 2016 e nel 2017. Quest’anno, Fiera dei Saporivuole trasformare i tradizionali eventi presenti sul territorio dei Castelli Romani proponendo una chiave di lettura innovativa, avvalendosi di una stretta collaborazione con ristorati, agricoltori, aziende vitivinicole e in generale con tutta la filiera produttiva che ha fatto dei Castelli Romani uno dei territori italiani a maggiore ricchezza enogastronomica.

Info

I visitatori potranno accedere alle degustazioni acquistando, negli spazi segnalati, dei gettoniche saranno poi consegnati agli stand per degustare i prodotti presenti.

Per rendere l’esperienza di Fiera dei Sapori più facile e piacevole, ogni area tematica sarà segnalata da colori e grafiche univoche, in modo da individuare facilmente l’esperienza di degustazione che si preferisce.