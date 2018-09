Giornata di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia

Nella giornata di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia, tutte le giurie per la prima volta si riuniscono, per un pranzo eccezionalmente esclusivo, nella lussuosa cornice della Lexus Lounge che per l’occasione diventa anche palcoscenico privilegiato per la consegna dell’ambito premio “Soundtracks Award Stars”, premio collaterale che alla Mostra del Cinema di Venezia valuta la migliore colonna sonora tra i film in selezione ufficiale, assegnando, inoltre, il premio della critica ad artisti di fama internazionale.

Laura Delli Colli, Presidente di giuria del premio, ha, infatti, consegnato con grande entusiasmo e ammirazione il premio della critica a Guillermo Del Toro che quest’anno è stato, in qualità di presidente della Giuria Venezia 75, uno dei principali protagonisti del Lido nonché una delle celebrities più acclamate dal grande pubblico.

Al pranzo hanno presenziato tutte le Giurie: quella di “Venezia 75”, che oltre a Del Toro vede tra gli altri Naomi Watts , Paolo Genovese , Nicole Garcia, quella di “Orizzonti” composta da personaggi come il regista americano Michael Almereyda, e quello italiano Andrea Pallaoro. Hanno poi partecipato al pranzo alla Lexus Longe le giurie del “Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, quella di “Venice Virtual Reality” e quella di “Venezia Classici” che contano componenti come l’attrice Carolina Crescentini, lo scrittore Alessandro Baricco, il regista e sceneggiatore iraniano e americano Ramin Bahrani

La Lexus Lounge, che al Lido quest’anno ha creato un punto di incontro per tutto il mondo del cinema, ha offerto ai suoi ospiti esclusivi una amazing experience all’insegna dell’Omotenashi – l’ospitalità tipica della cultura giapponese che si distingue per l’attenzione al dettaglio e per creare esperienze uniche e distintive – ed è stato il luogo perfetto per concludere le intense giornate che hanno coinvolto le giurie.

Oltre 30 delegazioni e 300 fra attori e cast sono stati ospitati presso la Lexus Lounge, mentre oltre 800 sono state le partenze dall’Hotel Excelsior a bordo della nuova Lexus ES Hybrid verso il maestoso tappeto rosso, per una flotta di 40 vetture Self Charging Hybrid impiegate.