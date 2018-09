Chiodi, bomber e giacche di pelle, è il momento di brillare

Riflettere e illuminare, il nuovo mantra per la prossima stagione. Carattere deciso e piglio rock. Un concentrato di femminilità puro.

Luci della città. L’idea di fondo è molto bright e prevede una fusione di evergreen come la pelle con “smaglianti” effetti dorati.

Il chiodo Pcube bianco con profili dorati è questo e molto ancora.

Chiodi, bomber e giacche di pelle, non sono una faccenda di tendenze o veri e propri ritorni, quanto presenze eterne, certezze alle quali non vogliamo rinunciare. Non a caso anche la nuova stagione è ricca di capispalla in pelle tra cui scegliere, secondo il gusto e l’occasione. Come il chiodo.

Il suo fascino incontrastato, da quasi un secolo lo rende un capo cult immancabile in ogni collezione.

Tirate fuori la bad girl che è in voi, questo è il momento dell’anno in cui indossare i mitici giubbini di pelle . Ma con il tocco in più di Pcube.

E’ il momento di brillare in puro stile Lady Barbarella.

Chiodo in pelle made in Italy realizzato a mano con inserti dorati. Prezzo al pubblico euro 650