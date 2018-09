Anteprima dei 4 eventi che animano la Milano Fashion Week della Shopping House

Quattro eventi nel Quadrilatero più fashion del mondo. Quel Quadrilatero della Moda che trova nell’intimità di Via della Spiga il suo massimo prestigio. Un concentrato di quel lusso esclusivo che anima boutique, atelier, showroom, gallerie.

Al civico numero 2 al terzo piano, Il Salotto di Milano è il più cult, elegante, creativo e innovativo modello dell’eccellenza Made in Italy, studiato nel dettaglio per offrire un originale contesto che sappia valorizzare e impreziosire la moda, l’arte, il design.

Un luogo iconico d’incontro che fonde il fascino di un’abitazione dai tratti nobili con l’atmosfera dell’evoluzione tecnologica.

Un autentico salotto 2.0 di grande emozione che, in occasione della imminente Milano Fashion Week, apre i suoi spazi a ben 4 iniziative suggestive e di grande richiamo. A corollario di una settimana dall’innegabile richiamo e eco internazionale, ecco un cartellone di appuntamenti “su misura”, impressioni di un mese di settembre che veste Milano di fascino e stile.

Si debutta il giorno 11 settembre dalle 18 alle 21 con il Vernissage a inviti di Timeless Beauty, l’arte in immagini di Marco Marezza. Scatti d’autore del celebre fotografo di moda, “firma” di Vogue, Vanity Fair, Glamour, Elle, Marie Claire, GQ, Style. Una mostra ricca di espressione e di emozioni, che proseguirà fino al 10 ottobre aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal lunedì a venerdì e in altri orari e giorni su appuntamento.

Giovedì 13 dalle 15 alle 20, un Trunk Show che vedrà protagonisti ben 5 brand dalla Monte-Carlo Fashion Week che offriranno una passerella glamour del Principato, vetrina di tendenza di stilisti globali emergenti, talentuosi e innovativi dopo una breve conferenza stampa.

Il 16 Settembre alle ore 16 il Salotto di Milano ospita il kick off dell’Academy proposta dal lifestyle magazine Livein. Si tratta di una interessante serie di incontri a tema fashion, design, food&beverage che culmineranno alle 18 in appassionante incontro con il cerimoniale del sigaro dal titolo Fumo Lento.

Last but not least, il 22 Settembre dalle 11 alle 20 il gran finale griffato Jenny Monteiro con la sfilata JMonteiro Spring Summer Collection prêt-à-porter 19.

Una stilista di origine brasiliana che ha fatto del Made in Italy il suo credo, interprete di una creatività raffinata che si racconta in un nuovo mood femminile e contemporaneo.

Save the date dunque… Il Salotto di Milano di via della Spiga 2 vi aspetta.

Buona Fashion Week!