Villeroy & Boch ha messo in palio 270 premi

In occasione del suo 270° anniversario Villeroy & Boch vuole rendere partecipi le persone più affezionate al marchio mettendo in palio 270 premi del valore complessivo di oltre € 15.000.

L’azienda tedesca ha deciso di regalare ad un fortunato vincitore l’occasione di immergersi nell’atmosfera magica e ricca di storia del castello di Saareck a Mettlach, sulle orme della famiglia fondatrice, mentre decine di buoni acquisto sono in palio per scoprire la bellezza duratura delle sue collezioni. Il marchio festeggia quest’anno anche attraverso il lancio di collezioni che richiamano in chiave contemporanea elementi storici, mettendo in luce l’eleganza senza tempo di stili e decori, fra cui Vieux Luxemburg Brindille e Rose Sauvage.

Per partecipare, basta compilare il modulo a questo link https://www.villeroy-boch.it/prodotti/arti-della-tavola/ispirazione/270anni/concorsoapremi.html.

La partecipazione al concorso è aperta nel periodo compreso tra il 15/08/2018 e il 15/10/2018.