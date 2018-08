Jazz&Wine a 1500 metri, il 15 settembre e il 13 ottobre

Il vigilius mountain resort , design hotel ecosostenibile in Alto Adige, situato sul monte San Vigilio a 8 minuti di funivia da Lana (BZ), ospita il Jazz&Wine , che si terrà il 15 settembre e il 13 ottobre. Il Jazz&Wine è un evento che si iscrive nella tradizione del resort e rende omaggio alla passione per la grande musica jazz, valorizzando la cultura musicale ed enogastronomica del territorio, con prodotti locali e ottimi vini Schiava, eccellenze dell’Alto Adige. Non a caso, infatti, proprio al vigilius mountain resort nasce e si svolge il Trofeo Schiava, la famosa kermesse conosciuta come Vernatsch Cup, appuntamento annuale e punto di ritrovo per tutti gli appassionati di questa produzione vinicola tipica dell’Alto Adige che conferisce ai migliori vini della degustazione il titolo “Schiava dell’anno”. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal fondatore stesso del resort, Ulrich Ladurner, per celebrare il vino Schiava e rendere così il resort il centro di esaltazione enologico dell’Alto Adige.

Ad accompagnare gli ospiti durante la manifestazione ci sarà Livio Minafra, giovane compositore e pianista vincitore del prestigioso premio Top Jazz nel 2005, 2008 e 2011. Un connubio perfetto, quello tra jazz e vino, che il vigilius mountain resort intende esaltare con un grande artista.

Il Jazz&Wine non si svolgerà in un luogo qualunque del resort, ma in uno degli angoli più suggestivi ovvero la terrazza della Stube ida. Musica e vino saranno così i protagonisti in un posto magico ed esclusivo che con la sua vista mozzafiato sulle Dolomiti cattura tutti gli ospiti del resort.

In questo contesto, quindi, il vigilius mountain resort si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto celebrando la musica jazz con un appuntamento speciale in cui gli ospiti potranno degustare i migliori vini Schiava e squisiti formaggi selezionati accuratamente dal giovane ma promettente chef Filippo Zoncato. L’evento è aperto agli ospiti del resort e agli appassionati di jazz. Solo otto minuti di funivia per scoprire il vigilius mountain resort, un’isola fra le montagne realizzata dall’architetto Matteo Thun, e lasciarsi conquistare dal Monte San Vigilio e dal panorama alpino circostante. Il resort infatti invita a fondersi con il ritmo della natura e ad abbandonarsi alla semplicità.

Promozione Jazz&Wine a partire dalle ore 12.00 a Euro 21,00 per persona incluso il biglietto della funivia, degustazione vini, formaggio e concerto inclusi.