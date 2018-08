Quando i bambini giocano e si divertono con stile

Gioseppo Kids torna a sorprendere con una campagna di primo livello sviluppata sull’attenzione ai dettagli. torna a sorprendere con una campagna di primo livello sviluppata sull’attenzione ai dettagli.

Un viaggio nel mondo dell’infanzia attraverso ricordi, musiche, giochi e avventure.

Un “fashion film” diretto da Victor Claramunt, i cui protagonisti sono bambini che giocano e si divertono con stile.

Comodità, qualità e creatività in una collezione che unisce tutte le tendenze del momento per quanto riguarda le calzature da bambino.

Sono tre i temi che raggruppano i modelli della nuova stagione di Gioseppo Kids : Nomads, Campus e Enchanted.

Nel tema Nomads troviamo modelli artigianali ricchi di dettagli bohemienne e rifiniture elaborate. Materiali organici, frange e pelli sono i protagonisti.

La tendenza ispirata allo stile universitario la scopriamo invece nel tema Campus, con modelli ribelli e spensierati, scarpe moderne e minimali.

E, infine, il tocco scientifico, fantastico e all’avanguardia della collezione Enchanted.

La parte più divertente della collezione la troviamo però nelle pantofole da casa che brillano al buio e negli originali stivaletti per la pioggia che cambiano colore quando si bagnano.

E non possiamo dimenticarci di My First Gioseppo, la linea creata per i bimbi che ancora gattonano o che stanno muovendo i primi passi, dal design ergonomico e materiali di qualità.