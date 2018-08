Menopausa: anche le balene beluga e i narvali ci vanno

La maggior parte degli animali mantiene la sua capacità riproduttiva per tutta la vita e fino ad ora si sapeva che solo tre specie vanno in menopausa. Un gruppo di scienziati ha recentemente scoperto che anche le balene beluga e i narvali vivono questa fase della vita.

Il nuovo studio, pubblicato su Scientific Reports, dice che c’è solo una piccola lista di specie che vanno in menopausa ed è formato in maggioranza da Odontoceti, o balene dentate, un sottordine dei cetacei che hanno i denti: la balena beluga , il narval, l’orca e la balena pilota tropicale.

Gli scienziati si chiedono perché l’evoluzione di alcune specie ha portato le loro femmine ad avere la menopausa.

La risposta che si sono dati è perché la menopausa ha un senso in termini evolutivi. Nel caso delle orche, per esempio, la ragione per smettere di riprodursi è che, sia il maschio che la femmina, rimangono con le loro madri per tutta la vita. Con il passare del tempo il gruppo cresce con figli e nipoti. Se aumenta la prole, si dovrà competere per le risorse, come hanno spiegato gli autori dello studio, fatto nell’Università britannica di Exeter, nella York canadese e nel centro di ricerca americano Whale.

L’esistenza della menopausa nelle orche è documentata da 40 anni di studi, ma non così per i beluga e i narvali. Gli esperti ritengono che questi ultimi abbiano strutture sociali simili a quelle delle orche.

La ricerca suggerisce anche, che ragioni evolutive e di competizione per le risorse, abbiano condizionato i nostri antenati , in combinazione con i benefici che le donne anziane avevano per il gruppo sociale.