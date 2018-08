Il giardino segreto di FILOBIO

MY LITTLE BROOKLYN GARDEN è la capsule collection nata da una nuova collaborazione creativa con Maria Cristina Boero Baroncelli in arte TILLA, designer Italiana di Barolo che ora vive a Brooklyn. Per i suoi disegni si è ispirata al suo piccolo giardino che rimane l’angolo più rigenerante e magico nella sua New York. è la capsule collection nata da una nuova collaborazione creativa con Maria Cristina Boero Baroncelli in arte TILLA, designer Italiana di Barolo che ora vive a Brooklyn. Per i suoi disegni si è ispirata al suo piccolo giardino che rimane l’angolo più rigenerante e magico nella sua New York.

“La cosa che amo di più nel vivere a Brooklyn, è il mio piccolo giardino che curo con tanto amore e ammiro ogni giorno mentre lavoro sulle mie illustrazioni.

Ogni mattina gli uccellini e gli scoiattoli mi aspettano fuori dalla finestra per la colazione. In modo particolare in autunno ed inverno che sono più affamati. Così ho creato le mie illustrazioni per Filobio rappresentando il mio giardino, i miei uccellini, gli scoiattoli.” così afferma la designer.