È la grande festa finale del Ferrara Buskers Festival

Il 26 agosto 2018 ultimo giorno della 31°Rassegna Internazionale del Musicista di Strada. Spettacoli dalle 17.00 alle 20.00, poi concerto in Piazza Castello con i musicisti protagonisti provenienti da Dublino e da tutto il pianeta.

La città estense con le sue piazze rinascimentali e vie medievali domenica 26 agosto 2018 è il palcoscenico dell’ultima giornata del Ferrara Buskers Festival®, la 31° Rassegna Internazionale del Musicista di Strada che dal 16 agosto ha incantato migliaia di spettatori con spettacoli portati in scena da oltre 1000 musicisti ed artisti provenienti da tutto il mondo. Dalle 17.00 alle 20.00 i musicisti invitati e gli artisti accreditati si esibiranno tra le vie del centro storico, per poi lasciare spazio al concerto finale di Piazza Castello, dove dalle 21.00 si alterneranno sul palco, tra giochi di luce e di colore, i musicisti protagonisti di questa edizione, di cui alcuni arrivano da Dublino, Città Ospite d’Onore, e dall’Irlanda con melodie e ballate di musica irlandese. L’evento di chiusura vedrà anche la partecipazione di AmbraMarie (che è stata tra le concorrenti di X Factor ed ora è speaker di Radio Freccia), la quale eseguirà un pezzo con chitarra unplugged. A presentare la serata, lo speaker Mario Romario di Radio Studio Delta e il giornalista Corrado Magnoni. Tra coloro che divertiranno il pubblico con gli show per strada fino alle 20.00, anche gli artisti sordi dell’iniziativa Buskers Deaf, nata in collaborazione con l’AIDUS (Associazione per l’Inclusione di Udenti e Sordi): tra questi il Mago Jerry, la comica Annalisa Betto e lo skater acrobatico Tony Novak. A Palazzo dei Diamanti, dalle 11.00 alle 12.30, Riccardo Moretti, in arte Tribal Need, insegnerà come strutturare una performance dal vivo in loop station, per l’ultimo BuskersLAB. In piazzetta San Nicolò, che in questi giorni si è trasformata in Plaza de Tango, ci sarà una speciale festa di chiusura con il tango dal vivo del duo Brian Chambouleyron (chitarra e voce) e Eduardo Contizanetti (chitarra e live electronics) dalle 20.00 alle 21.00. Tanti gli eventi collaterali e le iniziative sostenibili del Progetto EcoFestival per vivere la manifestazione in modo green. «Una buonissima edizione – è il commento del Direttore Organizzativo Luigi Russo – che ha visto l’introduzione di consistenti novità. Un’edizione che ci fornirà materiale per importanti riflessioni sul futuro del festival stesso. Al di là della nostra fatica, mi pare che vi sia stata un’ottima risposta da parte del pubblico, sia dal punto di vista delle presenze che del gradimento». La 31° edizione del Ferrara Buskers Festival® termina domenica, ma è solo un arrivederci al prossimo anno con i suoni del pianeta nella capitale della musica di strada.