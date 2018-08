Giornata del Cane: in viaggio con Fido

Secondo una ricerca di Arexons, il 66% degli italiani porta il proprio cane in auto quotidianamente, il 45% ogni volta che ne ha la possibilità, il 21% sempre.

In occasione della giornata internazionale del cane (che si celebra domenica 26 agosto) Arexons vuole ringraziare tutti coloro quest’estate non hanno abbandonato il proprio amico a 4 zampe.

Arexons ha realizzato un sondaggio per il lancio del pack da 4 prodotti con sconto del 10% e medaglietta in plastica in omaggio di Fresca Foglia Dog, il profumatore pensato per viaggia con il cane in auto.

Alcuni dati della Survey:

Il 40% dei rispondenti è da tempo ormai abituato a fare lunghi tragitti in macchina con tutta la famiglia – pelosetto compreso. Tra quelli a cui non è mai capitato di affrontare un lungo viaggio on the road, il 21% dichiara che se dovesse esserci l’occasione, non avrebbe problemi a mettersi al volante con il proprio cane al seguito, mentre l’8% si rifiuta categoricamente.

L’indagine conferma queste immagini felici con un 72% dei cani che, a detta dei loro padroni, sembra apprezzare le quattro ruote: il 37% si diverte a guardare fuori dal finestrino, mentre il 35% sopporta tranquillamente i tragitti brevi. Il 21% invece patisce un po’ gli spostamenti, e per questo i rispettivi padroni preferiscono evitare di portare con sé il proprio peloso.

La metà degli intervistati (54%), infatti, ammette che la propria auto abbia un olezzo davvero poco piacevole – il 32% arriva addirittura a vergognarsi nel portare passeggeri in macchina con sé che spesso (43%) fanno notare l’inconveniente e convincono il conducente a cercare il modo di eliminare gli sgradevoli effluvi.