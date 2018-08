Ancona: Stagione Lirica 2018

In arrivo la Stagione Lirica di Ancona 2018

che andrà in scena a settembre e ottobre

con direttori appassionati e di fama come Guillaume Tourniaire (Un ballo in maschera) e Giuseppe Finzi (La Cenerentola)

curiose regie affidate all’inglese Pete Brooks della compagnia imitating the dog (Un ballo in maschera), alla coreografa e danzatrice Francesca Lattuada, già affermata in Francia come regista d’opera, per La Cenerentola

e i relativi cast formati da giovani promesse, tra le migliori nuove voci rispetto ai ruoli.

OPERA ANCONA

STAGIONE LIRICA 2018

ANCONA, TEATRO DELLE MUSE

16^ STAGIONE LIRICA

Venerdì 21 settembre, ore 20.30

Domenica 23 settembre, ore 16

UN BALLO IN MASCHERA

Opera in tre atti, libretto di Antonio Somma basato

sul libretto di Eugène Scribe Gustave III, ou le Bal Masqué

musica di Giuseppe Verdi

direttore Guillaume Tourniaire

regia Pete Brooks

scene e costumi Laura Hopkins

video Simon Wainwright

personaggi* e interpreti

Gustavo III, Re Di Svezia (Riccardo) Otar Jorijkia

Il Capitano Anckarström (Renato) Gosha Abuladze

Amelia Ana Petricevic

Ardvison, indovina (Ulrica) Anastasia Pirogova

Oscar, paggio del Re Veronica Granatiero

Christian, un marinaio (Silvano) Luca Bruno

Il Conte Horn (Samuel) Enrico Marchesini

Il Conte Ribbïng (Tom) Davide Procaccini

Un giudice da definire

Un servo da definire

* L’azione è riportata a Stoccolma, marzo 1792: protagonisti Gustavo III e la sua corte.

Orchestra Sinfonica “G. Rossini”

Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”

Orchestra Fiati di Ancona

nuovo allestimento Fondazione Teatro delle Muse

Venerdi 12 ottobre, ore 20.30

Domenica 14 ottobre, ore 16

LA CENERENTOLA

dramma giocoso in due atti di Jacopo Ferretti

musica di Gioachino Rossini

direttore Giuseppe Finzi

regia e scene Francesca Lattuada

costumi Bruno Fatalot

luci Lucio Diana

personaggi e interpreti

Angelina Martiniana Antonie

Clorinda Giorgia Paci

Tisbe Adriana Di Paola

Don Magnifico Pablo Ruiz

Principe Ramiro Pietro Adaini

Dandini Francesco Auriemma

Alidoro Daniele Antonangeli

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Ensemble Vocale del Teatro Delle Muse

nuovo allestimento Fondazione Teatro delle Muse

in collaborazione con Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival