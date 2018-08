Napoli Film Festival: in scadenza il concorso l concorso VIDEOCLIP SESSIONS

In occasione della XX edizione il prestigiosocoglie l’opportunità d’indagare nel mondo dei videoclip. Questa forma audiovisiva breve, che mette insieme musica e immagini, è diventata un elemento imprescindibile per veicolare e promuovere la musica 2.0

Nonostante la fine delle TV musicali, che fino a qualche anno fa erano l’unico strumento per veicolare i videoclip, questo comparto artistico e promozionale si è rigenerato.

Grazie ai social network la diffusione; e la conoscenza di nuovi mezzi e tecniche per la produzione come la qualità e la quantità di video, è aumentata in maniera esponenziale offrendo al mercato molteplici proposte artistiche che hanno bisogno di ulteriore opportunità nell’ambito della critica e della visibilità di settore.

Piccole e grandi factory produttive (fatte da videomaker, registi, truccatori, scenografi, montatori, stylist) sono nate in tutto il paese e il processo promozionale, discografico e distributivo degli spettacoli dal vivo non posso fare a meno di questo strumento per veicolare, far apprezzare e approfondire le scelte musicali che gli artisti propongono alla loro fans o ai mezzi di comunicazione.

La prima edizione delle Videoclip Sessions sono promosse e curate da

