Trovato come far diventare 0 il sangue di tipo A e B

I ricercatori della University of British Columbia, in Canada, guidati dallo scienziato Stephen Whiters, hanno trovato un modo per trasformare gli antigeni dei tipi di sangue A e B, in sangue di tipo O, ossia universale, con l’aiuto di alcuni enzimi intestinali.

La scoperta è stata presentata durante il Congresso della Società Americana di Chimica.

Il microrganismo che aiuta il processo di digestione e la ripartizione degli alimenti ha degli enzimi che permettono di eliminare gli antigeni A o B dai globuli rossi.

Se è possibile rimuovere tali antigeni, che sono zuccheri semplici, è possibile convertire il sangue A o B in sangue di tipo 0.

L’Escherichia-coli ha dimostrato di essere efficiente nella decomposizione e nella trasformazione di alcuni zuccheri essenziali che consentono di determinare il tipo di sangue.

Dopo questo studio, le prove con i batteri intestinali potrebbero passare dai laboratori alla fase clinica, anche se più test dell’enzima e della relativa efficienza sono ancora necessari.

Questo potrebbe contribuire a risolvere la crisi dei donatori e delle trasfusioni di sangue, a livello globale.