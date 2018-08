Affrontare la scuola, l’asilo e i pomeriggi con le scarpe giuste

Posted by IN DIES

Per affrontare il suono della campanella con grinta ed allegria, bisogna iniziare con il piede il giusto. Ecco allora che ladi Gioseppo Kids raccoglie le ultime tendenze e le trasforma in chiave mini garantendo comfort, stile e qualità ai più piccoli di casa.

Ormai sono il trend evergreen di ogni stagione: le sneakers non passano mai di moda e sono perfette per i più piccoli.Comode e facili da indossare,le propone in una rivisitazione in pieno stile college con calzino incorporato e strappi. Per le bimbe non mancheranno inoltre fiocchi, dettagli glitter e velluto a rendere la collezione più preziosa e unica.