Per la salute è meglio cambiare il letto ogni settimana

Secondo alcuni esperti americani, ci si può ammalare se si dorme a lungo nel letto senza lavare le lenzuola.

Il microbiologo Philip Tierno della New York University dice che la biancheria da letto deve essere cambiata una volta alla settimana.

Un sondaggio pubblicato su The Journal and Allergy and Clinical Immunology, dopo aver testato migliaia di case americane, ha concluso che nel 90 percento delle case ci sono almeno tre allergeni.

Questi allergeni si nascondono nella biancheria da letto, ad esempio, e, tramite naso e bocca. possono provocare starnuti, senza che si sia già allergici.

In un anno produciamo circa 100 litri di sudore a letto, un posto caldo e umido, ideale per i funghi. Un cuscino da solo può ospitare fino a 16 diversi tipi di funghi.

Inoltre, nel letto ci sono dei batteri umani, provenienti da sudorazione, saliva ed escrezioni del retto. La somma di questo può influire sulla salute, nel giro di una settimana.

L’Asthma Allergy Association, invece, raccomanda di cambiare la biancheria da letto ogni 14 giorni.

Naturalmente, ci sono diversi fattori che incidono sullo sporcarsi del letto, incluso il numero di persone che vi dormono e con che frequenza, oltre al clima interno della stanza e all’igiene personale.