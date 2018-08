Perde 60 chili e cambia vita

Una donna obesa, che era costretta a indossare abiti premaman a causa delle sue dimensioni ha perso metà del suo peso corporeo, in una trasformazione sbalorditiva.

La donna, che si chiama Melissa Mouawad, aveva solo 18 anni, quando pesava 135 chilogrammi.

I medici erano preoccupati per la sua situazione e l’hanno spinta a cambiare stile di vita, perché la sua situazione avrebbe potuto rivelarsi fatale, se non affrontata.

Melissa ha deciso, così, di cambiare vita, soprattutto dopo che i medici le avevano detto che avrebbe potuto avere un attacco di cuore, in qualsiasi momento, ed era in procinto di sviluppare il diabete. Così la ragazza ha perso 65kg in 5 anni.

Ora è completamente irriconoscibile e più sicura di sé e ha anche sposato l’amore della sua vita Edward Mouawad, 30 anni.

Dopo aver sperimentato vari piani alimentari, anche fallimentari, ora Melissa pratica il digiuno intermittente insieme a una sana dieta ricca di proteine, grassi sani, frutta e verdura fresca, e fa esercizio fisico, per un’ora, sei volte a settimana, con un focus principale sul sollevamento pesi, per tonificare il suo fisico, insieme ad alcuni esercizi cardio, per rimanersi in buona salute.

“Ho iniziato a lavorare in palestra e a monitorare la mia dieta, da lì il peso ha cominciato a scendere”, ha raccontato la ragazza, che abita a Sydney ed ora ha 29 anni.

Perdere il peso è stata la decisione migliore che io abbia mai preso e ora mi sento una persona completamente diversa da quella di dieci anni fa, ha aggiunto.