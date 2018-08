Libri: le città italiane in cui si legge di più

Al mare, in montagna o nel cuore assolato di una metropoli, non c’è niente di meglio che rilassarsi godendosi un buon libro o un eBook. Come ogni estate, e per il sesto anno consecutivo, Amazon.it ha stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri, prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dagli italiani su Amazon.it durante l’ultimo anno su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti.*

Le tre città che si sono aggiudicate il podio grazie alla loro propensione alla lettura sono Milano, Padova e Torino. Ecco la Top 10 2018 delle città italiane che leggono di più:

Milano Padova Torino Bologna Roma Verona Firenze Trento Bergamo Cagliari

Per il sesto anno consecutivo Milano si conferma la città italiana con i lettori più appassionati, che scelgono di immergersi sia nei libri in formato cartaceo sia digitale, conquistando il primo posto della classifica. Si guadagna la medaglia d’argento Padova, che sale di una posizione rispetto allo scorso anno; bronzo per Torino che guadagna ben sei posizioni.

Rimane salda al quarto posto Bologna, mentre Roma, Verona e Firenze salgono di una posizione, al contrario di Trento (8a) che ne perde tre. Chiudono la top 10 due new entry: Bergamo e Cagliari.

Grande assente nella top 10 è la seconda classifica dello scorso anno, Trieste, che ora si attesta al 14° posto. Tra le altre principali città italiane che ottengono posizioni più basse nella classifica ci sono Genova 27a, Venezia 30a, Napoli e Palermo, ferme come lo scorso anno alla 38a e 39a posizione. Chiudono la classifica Forlì (46a), Bari (47a) e Reggio Calabria (48a).

Per quanto riguarda la classifica delle 10 città italiane che prediligono leggere in formato digitale, scaricando i testi da Amazon.it, Milano e Trieste si riconfermano le regine indiscusse, mentre Padova sale dalla 5a alla 3a posizione. In quarta e quinta posizione si classificano Trento e Cagliari, seguite da Bolzano, Verona, Bologna, Vicenza, Udine. Grandi assenti Torino (11a) e Roma (15a).

Città e generi letterari

Milano è la città che maggiormente apprezza differenti generi letterari, aggiudicandosi il primo posto nelle classifiche dei generi Cucina, Travel, Fantascienza, Self-Help e Business. Padova risulta essere la città più appassionata alla saggistica, seguita da Torino e Bologna; Bolzano, invece, è la città che legge più romanzi rosa, seguita da Verona e Milano.