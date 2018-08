Master Universitario di 1° livello in Fiber Design and Textile Processes, iscrizioni entro il 3 settembre 2018

Si accorciano i termini di scadenza per iscriversi al Master Universitario di 1° livello in Fiber Design and Textile Processes, ideato da Città Studi Biella e Polidesign del Politecnico di Milano; entro il 3 settembre sarà possibile iscriversi a questo percorso di eccellenza pensato per le nuove figure tecniche dell’industria tessile 4.0.

Il Made in Italy è un ambito molto vasto che racconta l’Italia dell’eccellenza, del bello e ben fatto; spesso, però, si associa ad un abito, un accessorio o un arredo, non ci si riferisce al materiale con cui sono realizzati tali prodotti. Nel settore tessile, invece, esiste un know how che permette all’Italia di essere tra i migliori produttori al mondo non solo per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche nell’ambito del tessile tecnico, dove la fanno da padrone i nuovi materiali polimerici. Il processo tessile non indica solo il settore abbigliamento e moda, ma anche tutti quegli ambiti dove i materiali high tech vengono utilizzati per le loro caratteristiche prestazionali abbinate alla leggerezza.

Sustainability, Technology, Design, Internet of Things: sono queste le parole chiave del Master universitario di I livello “Fiber Design and Textile Processes”, ideato da Città Studi Biella e POLI.design, con l’obiettivo di formare le nuove figure professionali del tessile, in grado di coniugare in modo trasversale competenze innovative e design, figure rese oggi necessarie dall’evoluzione del settore e fortemente ricercate dalle aziende che ne fanno parte.

Con avvio a ottobre 2018 e completamente in lingua inglese, il Master guarda al tessile con una prospettiva del tutto nuova, a partire dal tema dell’Industria 4.0, caratterizzata da processi industriali più intelligenti, inclusivi e sostenibili che hanno visto il mercato dei tessili tecnici fra i comparti più dinamici e in rapida evoluzione.