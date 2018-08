Avventure e safari in treno con Shongololo

Shongololo è la parola Zulu che indica il grande millepiedi marrone. Il treno prende il nome dal millepiedi per via dei movimenti sinuosi con cui si muove e dalla somiglianza fra i due quando si vede il treno attraversare le pianure dell’Africa del sud. Unico nel suo genere, Shongololo Express offre una vera esperienza di safari, su rotaia.

Basato alla stazione di Pretoria di proprietà di Rovos Rail, Shongololo Express ha iniziato le operazioni nel 1995 e da allora garantisce ai propri ospiti un’esperienza di viaggio davvero speciale. Rovos Rail che gode di una reputazione invidiabile nel fornire un servizio eccellente con particolare attenzione ai dettagli offre, grazie ai treni Shongololo Express, degli itinerari esperienziali da 12 o 15 giorni che attraversano il Sudafrica, la Namibia, lo Swaziland, il Mozambico e lo Zimbabwe.

Il treno, di proprietà del governo, è stato revisionato e ristrutturato mantenendo lo stile coloniale. Commercializzato come “tre stelle”, rispetto al prodotto a cinque stelle di Rovos, è più informale sia nell’arredamento che nell’abbigliamento richiesto a bordo nonché nel menù della cena in cui sono comprese tre portate. Un viaggio di 12 giorni costa poco più di €3.500 a persona.

Viaggiando comodamente durante la notte, i treni Shongololo Express consentono agli ospiti di non perdere preziose ore di vacanza, giungendo ad ogni alba in una nuova, favolosa destinazione. Guide professionali multilingue (inglese, francese e tedesco) sono pronte per accompagnare gli ospiti nelle escursioni. La loro esperienza, entusiasmo e conoscenza garantiscono ai passeggeri di vivere al massimo il programma di ogni giornata.

Dall’accoglienza calorosa all’eccitante e vario programma, dall’ottima cucina alla selezione di vini sudafricani, tutto si combina per creare un’esperienza indimenticabile.

72 ospiti sono accomodati in due categorie di confortevoli suite: la suite Emerald è la più spaziosa, seguita dalla Gold. Entrambe le categorie di suite, arredate con gusto, sono dotate di un’area salotto e un bagno privato con doccia. Shongololo Express offre ai propri ospiti l’opzione “Pre-Night” ovvero la possibilità di passare a bordo del treno la notte precedente la partenza del tour.

Nelle cabine gli ospiti dispongono di ampio spazio in cui riporre i propri effetti personali e di tutto il necessario per trascorrere una vacanza a bordo del treno.

Il treno dispone di diverse aree comuni ad esempio la Lounge Car, dove ci si può rilassare, leggere o semplicemente guardare il panorama sorseggiando un drink.

La Dining Car, l’elegante carrozza ristorante, storicamente arredata, dove ogni sera si cena con piatti della cucina africana moderna o tradizionale per un’autentica esperienza di viaggio.

Particolarmente suggestiva, l’Observation Car: posta in coda al treno, è un terrazzino che permette ai passeggeri di trascorrere del tempo all’aria aperta e, in parte, al riparo dal sole. Da qui si può godere la vera esperienza di viaggio in treno attraverso i magnifici paesaggi che il sud dell’Africa offre.

Sul sito www.shongololo.com, è possibile scoprire tutti gli itinerari di Shongololo Express che raggiungono anche altri paesi dell’Africa meridionale: Good Hope Golf South Africa- Northbound Itinerary, Dune Express Namibia – Westbound Itinerary, Dune Express Namibia – Eastbound Itinerary, Southern Cross Zimbabwe – Northbound Itinerary, Southern Cross Zimbabwe – Southbound Itinerary.