Riscoprire la cucina pugliese negli agriturismi

Incastonato fra mar Ionio e mar Adriatico, il Salento rappresenta l’estremità meridionale della Puglia e anche la sua parte più turistica e caratteristica. Ogni estate persone da tutte le parti di Italia ma anche del mondo si riversano sulle sue spiagge dall’acqua cristallina e dai paesaggi suggestivi. Ma c’è anche molto di più da scoprire in Salento, con il suo entroterra lussureggiante e la sua florida cultura culinaria, in particolare TheFork , tra le principali app di prenotazione dei ristoranti a livello globale, propone tre agriturismi dove fuggire quando le spiagge diventano troppo affollate e dove provare tutto il gusto della cucina locale.

Agriturismo Li Calizzi

A Novoli, in provincia di Lecce, sorge l’Agriturismo Li Calizzi : oltre alle 5 stanze a disposizione, pensate per fare un tuffo nella memoria e nel relax, il ristorante propone i migliori piatti della cucina salentina, resa ancora più preziosa dalle verdure colte stagionalmente dall’orto. E in più il vino e l’olio sono prodotti dall’azienda locale. Qui potrete fare ottime degustazioni di mare o di terra, gustare il pescato fresco dello Ionio o l’arrosto misto e provare ancora tanti piatti genuini e saporiti.

Agriturismo Ristorante Calamate

Meta balneare delle più gettonate, Gallipoli nasconde anche perle come l’Agriturismo Ristorante Calamate : materie prime freschissime e prodotti dell’orto a chilometro zero garantiscono un menù che, pur spaziando in molte ricette, mantiene un’impronta chiaramente gallipolina. E ai piatti di stampo più tradizionale, come le orecchiette con le rape, la calamarata ai frutti di mare e i saltimbocca alla salentina, si aggiungono la grigliata di carne e gli ottimi dessert casalinghi.

Il Pavone Agriturismo