Camionisti sì, ma con stile!

Lo stereotipo vuole il camionista un po’ grezzo e con poco riguardo nei confronti della propria estetica. Ma DKV Euro Service, leader per l’approvvigionamento in viaggio senza contanti e per il pagamento dei pedaggi in tutt’Europa, smonta questi preconcetti grazie a un’indagine all’interno della propria Community, per cercare di capire come i trucker si presentano sul posto di lavoro – cioè in cabina.

Il sondaggio realizzato sulla pagina Facebook di DKV ha svelato che ben il 42% dei rispondenti è molto attento a ciò che indossa, il 28% dichiara di attenersi fedelmente alle disposizioni aziendali, mentre solo un 10% rientra nel prototipo del camionista di cui sopra.

In estate la maggior parte (58%) predilige t-shirt/polo e jeans, il tutto rigorosamente abbinato, per essere comodo ma sempre presentabile, mentre il 21% indossa, come in ogni stagione, la divisa della ditta per la quale lavora. Il caldo “costringe” il 15% ai bermuda, mentre una minoranza (6%) si rifà al grande classico della cabina: “canotta e boxer”.

Quanto alle calzature, il 38% si protegge con le scarpe antinfortunistiche, mentre il 30% non può rinunciare alla comodità delle scarpe da ginnastica. Il 26% indossa qualsiasi cosa: se non fosse vietato, guiderebbe anche a piedi nudi!

La calura di questi giorni di certo un po’ minaccia il look: per questo il 28% tiene sempre accesa l’aria condizionata, in grado mantenere più freschi e presentabili. Il 64% ammette di avere sempre uno o più cambi d’abito in cabina: sudore, macchie e abiti sgualciti non saranno più un problema!