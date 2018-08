Il ravanello può scongiurare infarto e ictus

Il ravanello è un ortaggio salutare per il cuore e può proteggere dall’infarto, dall’ictus e dai problemi di pressione alta, secondo un nuovo studio.

In particolare, i composti trovati nel Sakurajima Daikon, o ravanello gigante, potrebbero aiutare a proteggere i vasi sanguigni coronarici e potenzialmente prevenire le malattie cardiache e l’ictus, come hanno detto i ricercatori dell’Università di Kagoshima in Giappone, autori del nuovo studio, apparso sul Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Coltivato per secoli in Giappone, il Sakurajima Daikon è uno dei vegetali più grandi della Terra. In genere, pesa sui 6 kg, ma può raggiungere anche 30kg di peso.

I ravanelli sono buone fonti di antiossidanti e possono ridurre l’ipertensione e la minaccia di coaguli, un paio di fattori di rischio per infarto e ictus.

Fino ad oggi, nessuno studio ha confrontato direttamente i benefici per la salute del cuore del Sakurajima Daikon con quelli degli altri ravanelli.

Il nuovo studio potrebbe indurre a voler scoprire proprietà simili in altre verdure e forse nuovi trattamenti farmacologici.