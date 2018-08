In viaggio con il cane: consigli e regole per treno, aereo, carpooling e pullman

Pronti a partire? Avete preparato la valigia per il vostro cane? Anche i fedeli amici a quattro zampe meritano una vacanza: per festeggiare i pelosi compagni di viaggio e in occasione della Giornata Mondiale del Cane che si celebrerà il 26 agosto, Virail, la piattaforma e app che compara tutti i mezzi di trasporto, ha stilato 5 consigli sempre validi per viaggiare in aereo, pullman, carpooling e trenoin compagnia del proprio cane.

E mentre organizzare trasportino e visite dal veterinario potrà richiedere un po’ di impegno, per trovare la soluzione più conveniente per viaggiare basterà andare sul sito di Virail o scaricare l’app, inserire data e luogo di partenza e di arrivo e confrontare in tempo reale tutte le proposte di viaggio, dal treno all’aereo, dal carpooling (BlaBlaCar) ai bus (Flixbus e altri).

1 – PASSAPORTO Anche il cane ha bisogno dei suoi documenti per partire! Soprattutto nel caso in cui si viaggi in aereo o in treno sarà fondamentale avere con sé il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, il libretto sanitario o il passaporto. Per i viaggi all’estero, potrebbero essere necessari tatuaggio o microchip, e alcune vaccinazioni.

2 – TRASPORTINO Preparate il vostro cane al viaggio che dovrà affrontare facendogli prendere confidenza con il trasportino, utilizzandolo come cuccia nelle settimane precedenti la partenza.

3 – VALIGIA Oltre al kit di pronto soccorso, portate i suoi oggetti preferiti, come cuccia, giochi e ciotole per farlo sentire a suo agio anche fuori casa.

4 – CIBO E ACQUA Per evitare che il vostro animale soffra di mal di trasporto, non fatelo mangiare prima della partenza. Tenete acqua fresca a portata di mano, in un recipiente ermetico. Se il cane viaggia in stiva in aereo dovrà avere con sé nel trasportino una ciotola per l’acqua.

5 – PAUSA Fate delle pause durante il tragitto. Se viaggiate in macchina fermatevi presso le aree di sosta, se state organizzando un viaggio in treno informatevi se ci sono fermate più lunghe in alcune stazioni e approfittatene.

Ma quali sono le regole per viaggiare in aereo, treno, pullman o carpooling? Virail ricorda le norme da tenere a mente quando si organizza un viaggio a 6 zampe.

Viaggiare in aereo con il cane

Se navigando su Virail scegliete come opzione di viaggio l’aereo, ricordate che dovrete fare un biglietto anche per il vostro cane. A seconda della taglia potrà volare in cabina oppure in stiva: in ogni caso, dovrà rimanere dentro al trasportino o al kennel omologato IATA (International Air Transport Association). Attenzione: non possono volare i cuccioli che hanno meno di 3 mesi di età.

Viaggiare in treno con il cane

Come ricorda Virail, in treno è ammesso un solo animale per ciascun viaggiatore. I cani di taglia piccola viaggiano gratuitamente – previa comunicazione – all’interno dell’apposito contenitore (dimensioni 70x30x50). I cani di taglia medio-grande, con guinzaglio e museruola, hanno invece bisogno del biglietto. Per il mese di agosto tante società per il trasporto ferroviario propongono offerte per portare gli amici animali in carrozza.

Viaggiare in carpooling con il cane

Su Virail è possibile visualizzare anche le offerte per spostarsi in carpooling: per prendere un passaggio insieme a Fido, controllate che il conducente indichi nel suo annuncio la possibilità di portare cani a bordo. Per questioni di sicurezza gli animali possono viaggiare su BlaBlaCar solo in presenza del legittimo proprietario. Preferibilmente, il cane dovrebbe viaggiare in un kennel rigido, per non creare problemi al guidatore, oppure nell’abitacolo con la cintura di sicurezza, per non farsi male in caso di frenate brusche. Portate un telo per proteggere i sedili e un mini aspirapolvere per auto per ripulire l’auto dai peli del cane.

Viaggiare in pullman con il cane

Per chi si sposta per lunghe distanze con i pullman in compagnia del proprio amico a 4 zampe, bisogna tener conto che non sempre purtroppo gli animali domestici sono ammessi a bordo. In alcuni casi possono viaggiare – pagando un biglietto – i cani di piccola taglia, trasportati in una borsa o in altro mezzo idoneo.