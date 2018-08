Estate lontano dal caos: 4 destinazioni italiane uniche da visitare

Agosto è il mese in cui la maggior parte delle persone parte per le tanto desiderate vacanze e tutti gli hotel e appartamenti sono presi d’assalto. Riuscire a staccare la spina e rilassarsi come si deve spesso però diventa un’impresa: le spiagge sono affollate, le stanze degli alberghi tutte piene e trovare qualche offerta last minute è un miraggio. Perché quindi non uscire dai classici circuiti turistici affollati e optare per una vacanza a contatto con la natura in campeggio? Pitchup.com, l’unica piattaforma di instant booking per i campeggi in Italia, propone 4 mete al mare e in montagna per fuggire dalla città ed esplorare luoghi meno frequentati ma dalla bellezza mozzafiato. Il campeggio è, infatti, il modo migliore per abbandonare lo stress quotidiano e riscoprire le meraviglie che la natura offre. Ma vacanza in campeggio non significa solamente tenda, sacco a pelo, roulotte o camper. Ormai moltissimi camping dispongono di varie strutture dove alloggiare come case mobili, yurte, tipì, pod e non solo. L’ultima tendenza vuole, infatti, che chi sceglie il campeggio non deve per forza rinunciare ai comfort offerti dalle classiche strutture come alberghi o case vacanze ma anzi, ritrovarli in un contesto glamour. Si tratta del glamping, ovvero il campeggio glamour, che sta spopolando in qualsiasi paese. Queste strutture garantiscono ai turisti le stesse comodità che si trovano in un hotel, rimanendo però a stretto contatto con il paesaggio naturale circostante.

Dove andare quindi se si sta cercando a tutti i costi di stare lontano dalle orde di turisti e scoprire i gioielli del Bel Paese? Ecco le proposte di Pitchup.com:

La Sardegna è il posto ideale per le vacanze estive: mare paradisiaco, cibo ottimo e clima perfetto. Se si desidera evitare i classici circuiti turistici e godersi la bellezza di quest’isola, Aglientu è la destinazione perfetta. Questo piccolo paese in provincia di Sassari sorge su un territorio molto vario dominato da alture granitiche e colline verdi. Ma quello che caratterizza davvero Aglientu sono le spiagge: distese bianche e incontaminate e un mare cristallino rendono questo luogo divino. E per chi desidera aggiungere un pizzico di selvaggio alle proprie vacanze, Pitchup.com suggerisce proprio ad Aglientu il Camping Village Baia Blu La Tortuga. Con un accesso diretto alla spiaggia, questo campeggio offre piazzole per camper e caravan e delle bellissime case mobili, per chi non volesse rinunciare a nessun tipo di comfort.

Torrenova è un piccolo paesino della Sicilia in provincia di Messina che si affaccia sul mare, noto per la lavorazione del marmo e della ceramica. Chi desidera trascorrere delle vacanze lontano dalle folle ma vuole comunque passare dei giorni di relax nella fantastica Trinacria, tra il mare, le isole Eolie e i monti Nebrodi, Pitchup.com consiglia l’Agricampeggio Alessandra. Questo campeggio offre un accesso diretto alla spiaggia di sabbia fine e passeggiate in bicicletta o a cavallo. Inoltre, fiore all’occhiello dell’Agricampeggio Alessandra, è il pescivendolo in loco. Gli ospiti potranno scegliere il pesce migliore e organizzare ottimi barbecue per una vacanza all’insegna del buon cibo e della natura.

Il Trentino Alto Adige è una delle mete preferite per chi ama la montagna. Nel cuore di immense distese di boschi, circondate da splendidi laghi e ai piedi di imponenti vette, sempre più persone decidono di trascorrere le proprie vacanze immersi nella natura incontaminata che offre questa splendida regione. Predazzo, che nel dialetto locale significa grande prato, è considerato il giardino geologico delle Alpi. Ed è proprio qui che Pitchup.com suggerisce il Fiemme Villagge, un campeggio nel cuore delle Dolomiti immerso in un bosco rigoglioso e protetto dalla Val di Fiemme. Servizi moderni ed efficienti e una cucina che offre specialità tipiche e piatti tradizionali accolgono gli ospiti che desiderano trascorrere delle vacanze a ritmo con la natura.

Edolo sorge nell’alta Val Camonica tra il parco regionale dell’Adamello, il parco nazionale dello Stelvio e il parco delle Orobie. E’ un paesino con una struttura medievale e la sua posizione strategica permette di raggiungere moltissimi paesi e luoghi di interesse. Per chi desidera rimanere a contatto con la natura e dormire ai piedi delle montagne, Pitchup.com suggerisce il Camping Adamello, il luogo ideale per dedicarsi alle attività all’aperto in Val Camonica. Il campeggio è circondato da lunghi sentieri ciclabili e di trekking, compresi due popolari percorsi ciclistici e offre tavoli da ping pong, calcio-balilla, e parco giochi per i più piccoli.