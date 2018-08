Grecia: incontro con una foca monaca sulla spiaggia

Estate da ricordare al SettemariClub Alonissos Beach per la straordinaria apparizione di un cucciolo di foca monaca mediterranea sulla spiaggia vicina al club, posizionato in uno dei punti più belli dell’isola di Alonissos, parco marino nazionale tra i più grandi d’Europa.

L’avvistamento ha piacevolmente interrotto la ricognizione mattutina di uno degli animatori del tour operator italiano Settemari, impegnati in un innovativo progetto di storytelling quotidiano che racconta, a quattro mani con gli ospiti, la loro vacanza.

Il cucciolo si è avvicinato docilmente lasciandosi riprendere per qualche secondo prima di scivolare in acqua.

La passeggiata del mammifero è doppiamente straordinaria proprio perché l’esemplare di questa specie in via di estinzione è un cucciolo. Secondo la comunità scientifica, nel Mediterraneo non sono più di 500 le foche monache ancora in vita e riuscire a riprenderle da vicino è davvero molto difficile.

Settemari ha deciso di pubblicare il video dopo aver chiesto agli altri suoi storyteller in giro per il mondo di andare a caccia di incontri straordinari come quello di Alonissos, coinvolgendo gli ospiti e invitandoli a seguire le proprie pagine di Facebook e Instagram.