Amore e segni zodiacali, boom di ricerche sul Web in Estate

In Estate sul web boom di ricerche su amore e segni zodiacali.

La ricerca di SEMrush: lo Scorpione il segno più ricercato, 75% sono donne, l’oroscopo più popolare quello di Paolo Fox.

“Come conquistare un uomo” di un certo segno zodiacale è una richiesta molto popolare. E il segno più ricercato sia per gli uomini, che per le donne – è lo scorpione.

Altri segni zodiacali “più desiderati” sono gli uomini bilancia, toro e capricorno, e le donne toro, cancro e capricorno. Tra l’altro alcune donne vogliono sapere come capire se un uomo ariete è innamorato, come trattare un uomo sagittario e come si fa a far innamorare un capricorno.

Le donne sono quasi tre volte più interessate degli uomini (75% contro il 25% delle richieste di ricerca) a trovare informazioni su come conquistare… un certo segno.

Tra le domande più popolari per cui gli italiani cercano le risposte su Google ci sono: quale segno zodiacale è il tuo partner ideale, quali segni zodiacali sono compatibili, come baciano i segni zodiacali, come calcolare l’ascendente del segno zodiacale e qual è il segno zodiacale più intelligente.

Per quanto riguarda gli oroscopi, il più popolare è quello di Paolo Fox (368 mila ricerche mensili), mentre un’altra previsione astrologica popolare è l’oroscopo branko (viene cercato circa 200 mila volte). 40 mila richieste arrivano, invece, per l’oroscopo di Leonardo e Njara.

Quale segno crede negli oroscopi più di altri? Gli oroscopi giornalieri vengono cercati più frequentemente dai vergine, sagittario, gemelli, cancro e pesci.