A Livigno gli artisti coinvolgono i turisti con la street art

Da sempre Livigno è legato alla moda e all’arte: oltre alla natura che circonda la cittadina alpina “duty free”, Livigno ha una vocazione artistica che ogni anno fa capolino per stregare con la sua creatività i turisti. Un filo rosso che parte da Art in Ice e che negli anni ha portato tra le montagne di Livigno artisti da tutto il mondo. Tra i tanti, Michelangelo Pistoletto, uno dei massimi esponenti dell’arte povera. L’estate 2018 porta a Livigno la Street Art, una forma espressiva di ribellione e rottura che rompe gli schemi, appropriandosi di nuovi spazi. Una forma d’arte che ha sempre influenzato il mondo fashion, dallo street wear a Yves St Laurent. È dalla strada che spesso sono arrivati gli spunti diventati poi tendenze stilistiche. Per tutto il mese d’agosto quindi, Lungolivigno Fashion organizza nei suoi store (Da Giuseppina 1941, Renna Sport, Da Giuseppina 1941 Woman, Connaction) un percorso d’arte con le migliori opere di XEL, al secolo Alessandro Ussia, che dal 2010 ha affiancato alle pitture murali la produzione di acrilici. Una galleria d’arte con più sedi espositive dove ammirare le opere ma anche acquistarle. Il punto di partenza di questo percorso d’arte è Da Giuseppina 1941, in via della Gesa, dove l’artista ha realizzato le pitture murali.

4 AGOSTO: LABORATORIO DI STREET ART PER REALIZZARE UN’OPERA PARTECIPATA

Il primo appuntamento è per il 4 agosto: nello store Da Giuseppina 1941 Woman, in via Fontana a Livigno, lo street artist Xel, che ha partecipato anche alla Biennale di Venezia, con un pennello, della pittura e una spruzzata di spray trasformerà scarpe o magliette in oggetti unici, irripetibili. Si possono dunque portare “vecchi” capi di abbigliamento e metterli letteralmente nelle mani di Xel. Da Giuseppina 1941 Woman diventa teatro dell’OPERA PARTECIPATA, un laboratorio di street art aperto a tutti. Dalle 11:30 le persone interessate a un’esperienza artistica iniziano a lavorare con colori e bombolette/pennelli sotto la guida dello street artist XEL per realizzare una grande pittura murale. Alla fine ci sarà Revoluzionary Bag, un aperitivo in cui Benedetta Rusconi di BR-and presenta la nuova borsa Customized Dida edizione Livigno. Esemplari unici, con materie di grande qualità e richiami alla montagna.

18 AGOSTO: FASHION SHOW & STREET PERFORMANCE

Il 18 agosto Da Giuseppina 1941 di sera si trasforma in Fashion Show & Street Performance una passerella di alta moda che presenta i look e le tendenze delle collezioni FW18 dei brand più prestigiosi: Gucci, Stella McCartney, Burberry, Dsquared2, Marcelo Burlon, Philipp Plein, Moncler, Woolrich, Isabel Marant, Michael Kors, Hogan, Golden Goose…e molti altri. Ad accompagnare i modelli una crew di ballerini che si esibirà sul palco con musica rapper, la più urbana e di rottura.

26 AGOSTO: STREET LAB UN LABORATORIO VERDE DI “ARTE URBANA”

Il 26 agosto, in occasione della festa “via dala Gesa in Green”, Da Giuseppina 1941 diventa la sede di Street Lab un laboratorio verde di “Arte Urbana”, il tutto accompagnato da un AperiGreen.