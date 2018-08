Per un rientro non stressante dalle ferie

Il rientro dalle ferie è un momento che milioni di persone vivono con grande stress. Tornare in città, fra le mura dell’ufficio, con la prospettiva di affrontare impegni arretrati e nuove incombenze, scatena meccanismi psicologici che generano malessere e ansia. «Negli ultimi anni il problema sembra essersi acuito anche perché, di fatto, si torna al lavoro già stanchi: la tecnologia, che ci permette di essere sempre connessi, a volte si rivela un’arma a doppio taglio, e cosìmolti di noi non staccano mai, nemmeno in vacanza»: a farlo notare è Maria Vittoria Mazzarini, esperta di Smartworking di Methodos Italia, società di consulenza che affianca le aziende nei processi di Change Management. Smartworking, però, dovrebbe significare tutt’altro: «Vuol dire gestire la dimensione lavorativa e personale in modo intelligente, con l’obiettivo di trovare il benessere e la produttività in entrambe» puntualizza Mazzarini.

Le vacanze sono un’occasione d’oro per ricaricare le energie e ripartire con nuove idee e, perché no, con nuove abitudini più sane. Ecco i consigli di Methodos, alcuni da mettere in pratica sin da ora, per riprendere a lavorare, a settembre, in modo davvero smart.

Prima della partenza

Fissare un innovation meeting con tutto il team . «L’ansia da rientro diminuisce se si sa già che ci sarà un appuntamento dedicato non tanto a stabilire impegni o compiti, quanto a sfruttare la mente ancora libera e riposata per innovare processi, task o modalità di lavoro – spiega Mazzarini –. È il momento giusto per proporre nuovi progetti e introdurre nuove tecnologie per facilitare la condivisione».

. «L’ansia da rientro diminuisce se si sa già che ci sarà un appuntamento dedicato non tanto a stabilire impegni o compiti, quanto a sfruttare la mente ancora libera e riposata per innovare processi, task o modalità di lavoro – spiega Mazzarini –. È il momento giusto per proporre nuovi progetti e introdurre nuove tecnologie per facilitare la condivisione». Organizzare un healthy breakfast meeting . È un momento per pianificare le attività in modo conviviale e rilassato. «La cosa migliore – spiega Mazzarini – è evitare di buttarsi subito sulla “to do list” e cominciare la riunione con uno spunto creativo, riflettendo sulle “lessons learned” imparate in vacanza e applicabili sul lavoro». Il plus è dato dalla scelta della colazione: gustosa ma anche equilibrata. Così questo momento può diventare l’occasione per introdurre nuove abitudini salutari e incontri regolari con tutto il team.

. È un momento per pianificare le attività in modo conviviale e rilassato. «La cosa migliore – spiega Mazzarini – è evitare di buttarsi subito sulla “to do list” e cominciare la riunione con uno spunto creativo, riflettendo sulle “lessons learned” imparate in vacanza e applicabili sul lavoro». Il plus è dato dalla scelta della colazione: gustosa ma anche equilibrata. Così questo momento può diventare l’occasione per introdurre nuove abitudini salutari e incontri regolari con tutto il team. Pianificare il primo giorno di lavoro in modalità smartworking . Se c’è la possibilità di lavorare da remoto, il primo giorno di lavoro può essere più proficuo e sicuramente meno ansiogeno. «Pianificare già da ora il giorno di ritorno come giorno di smartworking è la soluzione giusta per conciliare le esigenze familiari, come riordinare la casa e sistemare le valigie, e i primi impegni lavorativi, come smaltire le email arretrate, senza le interruzioni e l’atmosfera frenetica dell’ufficio» spiega Mazzarini.

. Se c’è la possibilità di lavorare da remoto, il primo giorno di lavoro può essere più proficuo e sicuramente meno ansiogeno. «Pianificare già da ora il giorno di ritorno come giorno di smartworking è la soluzione giusta per conciliare le esigenze familiari, come riordinare la casa e sistemare le valigie, e i primi impegni lavorativi, come smaltire le email arretrate, senza le interruzioni e l’atmosfera frenetica dell’ufficio» spiega Mazzarini. Fare già ora una lista delle attività del ritorno . La logica con cui pianificare le attività della settimana sarà incrementale: “small steps first”, ovvero cominciare con piccole incombenze per sgomberare il campo e dedicarsi poi alle cose più impegnative.

. La logica con cui pianificare le attività della settimana sarà incrementale: “small steps first”, ovvero cominciare con piccole incombenze per sgomberare il campo e dedicarsi poi alle cose più impegnative. Prevedere momenti wellness . Le palestre in estate fanno tanti sconti “early bird” da attivare prima di settembre: perché non approfittarne ora? Si risparmia, si evita un’ulteriore incombenza al rientro e si è subito pronti a rimettersi in forma.

. Le palestre in estate fanno tanti sconti “early bird” da attivare prima di settembre: perché non approfittarne ora? Si risparmia, si evita un’ulteriore incombenza al rientro e si è subito pronti a rimettersi in forma. Dedicare attenzione alla salute. Se la propria azienda mette a disposizione una piattaforma di welfare, è una buona idea prendere già ora gli appuntamenti di settembre per fare un check up della salute. Così, ancora una volta, si evita di doverci pensare al rientro e ci si accaparrano gli orari e i giorni migliori.

Durante le vacanze

Introdurre buone abitudini da mantenere in autunno. «In vacanza molti di noi cominciano a fare yoga, praticano sport, fanno una passeggiata mattutina – nota l’esperta di Methodos –. Perché non continuare anche a casa? Anche con meno tempo libero è possibile crearsi uno spazio di benessere. Un esempio su tutti: ritagliarsi 15 minuti di meditazione ogni mattina».

Subito dopo il rientro