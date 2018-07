Le italiane? Le più stressate d’Europa

Le donne italiane sono le più stressate d’Europa: il 59% delle donne dai 18 ai 60 anni accusa uno o più sintomi di stress (caduta dell’attenzione, insonnia, sbalzi d’umore) rispetto al 51% delle francesi ed al 44% delle tedesche (Panel su 500 Cawi, aprile 2018). Tra le motivazioni che possono essere identificate la mancanza di tempo per se stesse per il 60%, le incombenze tra casa e lavoro (41%), le responsabilità professionali (33%), i figli (30%). Tra le professioni più stressate le manager e le professioniste (45%).

«Coniugare lavoro, vita privata, casa, figli, è sempre più complesso, anche perché in questi anni le donne hanno conquistato ampi spazi professionali, ricoprono incarichi impegnativi e hanno anche imparato a dedicare a se stesse più tempo, tra reti relazionali, sport, interessi personali e culturali.» – ha dichiarato Viviana Grunert, cofondatrice della Bruno Editore – «Sono un’imprenditrice, una home stylist e una mamma a tempo pieno ed è quindi ovvio che una vita tanto complessa diventi difficile da gestire. Sin da quando ero molto giovane ho sempre organizzato il mio tempo con le ToDo List, ovvero le “Liste delle cose da fare”, per poter gestire tutto. Quando hai mille priorità, o ti organizzi o lo stress ti demolisce. Le mie amiche mi hanno sempre chiesto quale fosse il mio segreto. Così ho deciso di condividerlo.»

Da pochi giorni Viviana Grunert ha lanciato la sua boutique online VGFlowerStudio ( http://boutique.vivianagrunert.it ), nella quale mette a disposizione tutte le “Flower ToDo List” che lei stessa ha utilizzato per anni. Dalle ToDo List più semplici per organizzare la propria giornata, a quelle tematiche per organizzare la spesa, i viaggi, i progetti o le decisioni. Il tutto condito con un elemento unico: i fiori.

«Dai miei primi anni di imprenditrice ho studiato la gestione del tempo, il lavoro per obiettivi e il focus e mi sono costruita un sistema di ToDo List» prosegue Viviana, «senza, non sarei mai riuscita a organizzarmi. Soprattutto quando è nata mia figlia e ho dovuto ristrutturare la mia azienda e il mio lavoro in base alla mia nuova priorità.”

Quali sono i segreti per gestire il proprio tempo e diminuire lo stress? «L’elemento principale è quello di scrivere» prosegue Viviana, «sì, scrivere ti permette di scaricare la mente dai mille pensieri e dalle mille cose da fare. E poi programmare le priorità nelle liste, in base al lavoro, al tempo per sé e alla famiglia/figli. Senza un piano si rischia di andare random e di essere inclusi nelle priorità di qualcun altro».