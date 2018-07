Un cerotto per monitorare e controllare lo stress

Un cerotto elettrochimico potrebbe essere utile per misurare efficacemente i livelli dell’ormone responsabile dello stress: il cortisolo.

L’uso del nuovo dispositivo è piuttosto semplice: basta applicare il cerotto sulla pelle perché assorba un po’ di sudore e fornisca i risultati.

Onur Parlak, ricercatore del laboratorio di Alberto Salleo della Stanford University, autore principale della ricerca, ha detto: “Siamo particolarmente interessati al rilevamento del sudore. Offre un monitoraggio non invasivo e continuo di diversi biomarcatori per una varietà di condizioni fisiologiche”. “Questo offre un nuovo approccio per la diagnosi precoce di varie malattie e la valutazione delle prestazioni sportive”.

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances , i biosensori portatili stanno facilitando notevolmente il monitoraggio della salute.

Il cortisolo influenza lo stress e alcune risposte emotive, ma anche la pressione sanguigna, il metabolismo, la risposta immunitaria e la formazione della memoria, oltre ad avere altre importanti funzioni. Se l’uso del cerotto diventerà molto diffuso, potrebbe avere un grande impatto sul monitoraggio della salute.